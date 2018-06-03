'Bu kızın tarzı başka'

Single için Mansur Ark'ın şarkısını söyleme fikri nasıl ortaya çıktı?

İbrahim Tatlıses’in ‘Maalesef’ adlı single’ını çıkaran kızı Dilan Çıtak Tatlıses: Babama bir şey beğendirmek zor. Bazen fikrini almaya çekiniyorum. ‘Maalesef’i ilk dinlediğinde “Sözlerini anlamayadım” dedi ama sonra beğendiİbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 'Maalesef' adlı single çalışmasını geçen günlerde müzikseverlerle buluşturdu. 15 yıldır konservatuvarda okuyan Dilan; Berklee Müzik Akademisi'nde eğitim aldı. Birçok caz workshoplarına katılan şarkıcı, 12 senedir piyano çalıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konsevatuvar eğitimi almaya devam eden şarkıcı yeni albümü, özel hayatı ve Türkiye gündemini Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a anlattı. İşte o röportaj...

Bir sürü sıfır şarkı yaptık ama hiçbiriyle bütünleşemedim. İçim rahat değildi. Mansur Ark'ın şarkısını sahnelerimde söylüyordum. İnsanlardan gelen tepkiler üzerine beynimde bir kıvılcım oldu ve bu şarkıyı albüme koymaya karar verdik. Büyük şarkılar söyleyecek biri sahip değilim. Yaşım da büyük değil. İçimde cıvıl cıvıl bir çocuk var, o da bu şarkıda ortaya çıktı.

Mansur Ark'ın yorumu nasıl oldu?

Çok beğendi. Biz ilk istediğimizde çok şaşırdı. Sonra birkaç gün bekledik. Başka biri de bu şarkıyı istemiş. Sonra bana dönüp "Şarkı sizin" dedi.



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