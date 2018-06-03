“GAP Hani Dünyanın Tahıl Ambarı Olacaktı?”

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) olarak bilinen projenin asıl amacının dünyanın ziraat merkezi olmasının çok dışında kaldığını belirten Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, projenin asıl amacına Saadet Partisi İktidarında ulaşacağını söyledi.Yanmaz konu hakkında yaptığı açıklamada GAP’ın asıl amaçlarını sıralayarak şöyle konuştu; “GAP'ın Başkenti Şanlıurfa, GAP projesi; Enerji ve sulama amaçlı, Otuzbeş milyar dolarlık proje, Kuru ziraatten sulu tarıma geçilecek.Urfalı tarım işçisi olarak başka illere gitmeyecek,Türkiye'nin dörtbir yanından Şanlıurfa'ya tarım işçisi akacaktı.Şanlıurfa Dünyanın tahıl ambarı olacak,Türkiye tarım ürünleri ihraç edecekti?Ne Durumdayız?Proje hayata geçeli otuz yıl oldu.Enerjide Yüzde 70,sulamada Yüzde 35’lerdeyiz.Hilvan, baraja kuş uçuşu bir kilometre hala kuru tarım yapıyor(baraj suyu arıtılmadan şehir şebekesine içme suyu veriliyor)Bozova baraj kıyısında,içme suyu sabah bir saat akşam bir saat kullanabiliyor.Hala kuru tarım yapıyorViranşehir’in 380bin dönüm arazisi var bir damla GAP tan su alamıyor.Siverek,Fırat topraklarından geçiyor,baraj suyu akıyor ama istifade edemiyor.Halen Urfalı Türkiye’nin dört bir yanına hala tarım işçisi diye gidiyor.Yollarda,çadırlardaya trafikte veya sel ve yağmurda telef oluyor.Ve Türkiye dışardan et,saman,buğday,arpa,mercimek,nohut, pamuk vesaire ithal ediyor.Peki, bu ülkeyi 16 yıldır kim idare ediyor” dedi.