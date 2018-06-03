Gökyüzünde Uçan Ejderha Görüldü

Arap ülkesinden gelen görüntülerde gökyüzünde uçan devasa bir hayvan görüldü. Hayvanın ne tür olduğu belli olmazken kameralar saniye saniye kayıt altındaydı. Görüntüleri kaydeden vatandaşlar korku içinde yere düşen hayvanın yanına gittiklerinde ejderhaya benzediğini ifade ettiler.Hayvanın hangi tür olduğu henüz netlik kazanmadı.