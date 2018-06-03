Türk Bakan Türklere Türkçe Öğretilmesine Karşı Çıktı!

Başörtüsü Yasağını Savunmuştu

Öğretmenlerin Maaşını Türkiye Karşılıyor

Kaynak: Storia.me

Geçen yıl yaptığı açıklamada "Türk pasaportunu geri vereceğini" ifade eden Demir, "Nasıl bu kadar saf ve duyarsız olabilirsiniz? Bu yaptığınız entegrasyon karşıtı politikaları desteklemekten başka bir şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türklerin Flaman toplumuna entegre olmasından çok korkuyor, o yüzden bu Türkçe derslerini sağlıyor." açıklamasında bulundu.Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir'in adı sıklıkla tartışmalara konu oluyor. Bakan Demir, geçen sene Avrupa Adalet Divanının başörtüsü yasağını savunmuş, Müslümanların bazen zorlamayla da olsa "Batı'nın değerlerini" benimsemesi gerektiğini söylemişti.Türkiye, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ana dil dersleri alabilmelerine imkan tanınması için gerekli makamlarla iş birliği yaparak Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelere eğitim vermek üzere Türkçe ve Türk kültürü öğretmenleri gönderiyor. Öğretmenlerin maaşları Türkiye tarafından karşılanıyor.