Türk Bakan Türklere Türkçe Öğretilmesine Karşı Çıktı!

Başörtüsü Yasağını SavunmuştuBelçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir'in adı sıklıkla tartışmalara konu oluyor. Bakan Demir, geçen sene Avrupa Adalet Divanının başörtüsü yasağını savunmuş, Müslümanların bazen zorlamayla da olsa "Batı'nın değerlerini" benimsemesi gerektiğini söylemişti.
Öğretmenlerin Maaşını Türkiye KarşılıyorTürkiye, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ana dil dersleri alabilmelerine imkan tanınması için gerekli makamlarla iş birliği yaparak Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelere eğitim vermek üzere Türkçe ve Türk kültürü öğretmenleri gönderiyor. Öğretmenlerin maaşları Türkiye tarafından karşılanıyor.
Kaynak: Storia.me
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