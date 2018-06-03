Muharrem İnce'den Generale Sert Tepki: 'Apoletlerini Sökeceğim'

Muharrem İnce Açıkladı

İnce; İl Toplantıda Emekli Edeceğim

Kaynak: Storia.me

Askeri vesayetten bahsedenler n'oldu? Arkadaşlar bir generalin, bir siyasi parti liderinin rakibini eleştiren konuşmasını alkışladığı nerede görülmüş? Balkan Savaşları'nı neden kaybettiğimizi bu halk, bu ülke unuttu mu? Çok tehlikeli bir hareket bu. AKP resmen benim yanımda olan asker, vesayet rejiminden değildire getiriyor konuyu.Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise seçim çalışmaları kapsamında geldiği Nevşehir’deki kalabalığa konuyla alakalı söylediği açıklamalardan bazıları şu şekilde:''Erdoğan Malatya’da beni eleştiriyor. Çok normal beni eleştirebilir. O beni eleştirirken masalardan birinde bir general oturuyor. O da partililerle birlikte beni alkışlıyor. Disiplin kanunu ne diyor. Bir asker siyasi faaliyetlere katılırsa görevden alınır. Ben ziyaret ettim diye dekanı görevden aldılar o komutan niye görevde.''''Allah’ın izni milletimin isteği ile cumhurbaşkanı olursam ilk YAŞ toplantısında o komutanı emekli edeceğim. Milletin huzurunda söylüyorum senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem ince değilim.''Üçte biriniz ilk okul mezunu Fethullah Gülen’in emrine girmiştiniz şimdi bazılarınız da Recep Tayyip Erdoğan’ın emrine girmişsiniz.''''Benim cumhurbaşkanlığımda ben muhalefet liderini eleştirdiğimde hiç bir general beni alkışlamayacak. Bu müsaade etmeyeceğim.''