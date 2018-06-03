Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 03 Haziran 2018 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Muharrem İnce'den Generale Sert Tepki: 'Apoletlerini Sökeceğim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın kendisini eleştirdiği konuşmada Erdoğan'ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i hatırlatan İnce 'Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem ince değilim' dedi.

Muharrem İnce'den Generale Sert Tepki: 'Apoletlerini Sökeceğim'

Askeri vesayetten bahsedenler n'oldu? Arkadaşlar bir generalin, bir siyasi parti liderinin rakibini eleştiren konuşmasını alkışladığı nerede görülmüş? Balkan Savaşları'nı neden kaybettiğimizi bu halk, bu ülke unuttu mu? Çok tehlikeli bir hareket bu. AKP resmen benim yanımda olan asker, vesayet rejiminden değildire getiriyor konuyu.

Muharrem İnce Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise seçim çalışmaları kapsamında geldiği Nevşehir’deki kalabalığa konuyla alakalı söylediği açıklamalardan bazıları şu şekilde:
''Erdoğan Malatya’da beni eleştiriyor. Çok normal beni eleştirebilir. O beni eleştirirken masalardan birinde bir general oturuyor. O da partililerle birlikte beni alkışlıyor. Disiplin kanunu ne diyor. Bir asker siyasi faaliyetlere katılırsa görevden alınır. Ben ziyaret ettim diye dekanı görevden aldılar o komutan niye görevde.''

İnce; İl Toplantıda Emekli Edeceğim

''Allah’ın izni milletimin isteği ile cumhurbaşkanı olursam ilk YAŞ toplantısında o komutanı emekli edeceğim. Milletin huzurunda söylüyorum senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem ince değilim.
''Üçte biriniz ilk okul mezunu Fethullah Gülen’in emrine girmiştiniz şimdi bazılarınız da Recep Tayyip Erdoğan’ın emrine girmişsiniz.''
''Benim cumhurbaşkanlığımda ben muhalefet liderini eleştirdiğimde hiç bir general beni alkışlamayacak. Bu müsaade etmeyeceğim.''

Kaynak: Storia.me


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Muharrem İnce'den Generale Sert Tepki: 'Apoletlerini Sökeceğim'
Muharrem İnce'den Generale Sert Tepki: 'Apoletlerini Sökeceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın kendisini eleştirdiği konuşmada Erdoğan'ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i hatırlatan İnce 'Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem ince değilim' dedi.
Seçim Öncesi Bedelli Askerlik Açıklaması Geldi
Seçim Öncesi Bedelli Askerlik Açıklaması Geldi
Milyonlarca kişi bedelli askerlikle ilgili gelecek son dakika haberi bekliyor. Vatandaşlar internette 'bedelli askerlik seçim sonrası çıkacak mı?', 'bedelli askerlik 2018'de son durum ne?' aramaları yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir açıklama geldi. Erdoğan'ın konuk olduğu programda "Gerekliyse bekletmeyiz" şeklindeki açıklaması, bedelli askerlik bekleyen 3 milyona yakın genci umutlandırdı.
2 Gündür Haber Alınamıyor
2 Gündür Haber Alınamıyor
Akçakale’de yaşayan Ahmet Töremen’den 2 gündür haber alınamıyor.
Aydınlık, Vatandaş CHP'yi Duyduğunda...
Aydınlık, Vatandaş CHP'yi Duyduğunda...
Aziz Aydınlık esnaf zor durumda diyerek, “Bu durumun son bulması için 24 haziran da halk sandıkta kendini göstermesi gerekir” dedi.
İsrail Gönüllü Hemşireyi Şehit Etti
İsrail Gönüllü Hemşireyi Şehit Etti
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin, İsrail İşgaline karşı Gazze sınırında başlattıkları ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinin 10'uncu cumasında İsrail'in saldırılarında 1 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki i Razan Ashraf AlNajjar olduğu aktarıldı.
Urfa,Yakın Takipte Olacak!
Urfa,Yakın Takipte Olacak!
CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcilerinin katılımıyla sandık güvenliği platformunun kurulduğu açıklandı.
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan iftar yemeği
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan iftar yemeği
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yeni yönetimi tarafından iftar yemeği verildi.
“GAP Hani Dünyanın Tahıl Ambarı Olacaktı?”
“GAP Hani Dünyanın Tahıl Ambarı Olacaktı?”
Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, GAP Projesinin Amacına Ulaşmadığını ve Projenin gerçek amacına Saadet İktidarı ile ulaşacağını belirtti.
Urfalı Büyükelçi Önen’den örnek davranış
Urfalı Büyükelçi Önen’den örnek davranış
* ÇHC Pekin Büyükelçisi hemşehrimiz Abdulkadir Emin Önen, ev sahipliği yaparak Çin’deki birçok ülke Büyükelçilerini iftarda ağırladı.
Urfa'da Çete Başı,2 Milyonluk Vurgun!
Urfa'da Çete Başı,2 Milyonluk Vurgun!
İstanbul'da, telefon dolandırıcılığı yapan bir çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan, sosyal medyada 'Seda Tripkolic' olarak tanınan, şarkıları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen, adına fan hesaplar açılan Seda Sular'ın soruşturma kapsamında 1'i BMW 2 otomobiline el konuldu. Soruşturma kapsamında çete elebaşı M.T. ve diğer üyelerinin vurgun paralarıyla aldığı öne sürülen 3 lüks otomobil ve 16 daireye de el konulduğu bildirildi.
Bakış’ın Seçim Bürosunun Açılışında Önemli İsim
Bakış’ın Seçim Bürosunun Açılışında Önemli İsim
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı MHP’nin Şanlıurfa milletvekili adayı olan Halil bBakış’ın seçim bürosunun açılışına katıldı.
MHP’den İnce Davranış
MHP’den İnce Davranış
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları sınav süresi boyunca seçim araçlarında müzik çalınmayacağını duyurdu. Bu ince davranışları ile vatandaşın takdirini toplayan Şanlıurfa MHP, bu konuda diğer bütün adayların aynı hassasiyeti göstermelerini temenni etti.
Urfa'da,264 Kişi Yakalandı!
Urfa'da,264 Kişi Yakalandı!
Urfa'da 1 Kişi Tutuklandı!
Urfa'da 1 Kişi Tutuklandı!
Urfa'da,82 Kişi Yakalandı!
Urfa'da,82 Kişi Yakalandı!
Urfa,Yakın Takipte Olacak!
Urfa,Yakın Takipte Olacak!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
31°C / 18°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
04:59
Öğle
12:30
İkindi
16:19
Akşam
19:49
Yatsı
21:25
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿