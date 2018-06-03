Seçim Öncesi Bedelli Askerlik Açıklaması Geldi

"Şartlara Göre Bakılır"

"Bakış Açımız Müspet"

En Son Bedelli Askerlik Ne Zaman Çıkmıştı?

Kaynak:Storia.me

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonrası bedelli askerlik çıkacak mı sorusu gündemde yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerliğe ilişkin canlı yayında açıklama geldi. Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; "Seçim sonrasında Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şey uygun diyorlarsa, gerekli diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız." diye cevap verdi.Bedelli Askerlik Çıkacak Mı? Seçim Öncesi Bedelli Bekleyen 3 Milyon Kişi VarTürkiye'de 3 milyona yakın genç bedelli askerlik hakkında çıkacak yasaları bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacaklarını söyledi.Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, bedelli askerlikle ilgili "Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır" açıklamasından sonra Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında "Gerekliyse bekletmeyiz" sözleri bedelli askerlik bekleyen 3 milyona yakın genci umutlandırdı.Başbakan Yıldırım da katıldığı bir televizyon yayınında bedelli askerliğe bakış açısının olumlu olduğunu belirterek, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet." ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın açıklamalarının ardından bedelli askerlik gündemde geniş yer bulmuştu.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Seçim Bitmiş Olsun...Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca da geçtiğimiz günlerde bedelli askerliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Akarca, önceki Cumhurbaşkanı seçiminin hemen arifesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an yaptığına benzer görüşler ifade ettiğini, seçim sonrasında ise bedelli askerlik kararı aldığına dikkat çekti.Başdanışman Akarca ayrıca Cumhurbaşkanın "Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır" şeklindeki sözlerinin de bu doğrultuda anlaşılması gerektiğini ifade etti.Akarca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:"Önceki Bedelli Askerlik sürecindeki çabalarımı hatırlatarak güncel bir değerlendirme yapmamı isteyen genç kardeşlerimin sayısı çok arttı. Yoğun talebi dikkate alarak "şahsi kanaatlerimi" sizlerle paylaşmak isterim:Ordumuzun tamamen profesyonelleşmesi yolundaki gelişmeler son dönemde büyük ivme kazanmış ve hükümetimizin bu yöndeki kararlılığı hızla hayata geçirilmeye başlanmıştır. Elbette milletimizin beklentisi de bu istikamettedir.Hatırlatmak isterim ki, önceki süreçte de, (Cumhurbaşkanı seçiminin hemen arifesinde) Sayın Cumhurbaşkanımız, 29 Nisan 2018'de konuya ilişkin dile getirdiği görüşlere çok benzer ifadelerde bulunmuş, nitekim seçimden hemen sonra da "Bedelli Askerlik" kararı alınmıştı.Konuyla ilgilenen tüm arkadaşlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın satır arası sözlerinin hangi anlama geleceğini artık tamamen kavramış olduklarına eminim. O, Türkiye'nin tüm sorunlarını bilen ve 'çözüme kavuşturan' bir müstesna liderdir.Bu doğrultuda, 29 Nisan'da bu yöndeki bir soruyu yanıtlarken ifade ettiği sözleri -aynen- tekrar dikkatinize getirmeyi isterim. "Şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" demiştir. Ancak, şunları da söylemiştir:"Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır"...Kanaatimce, şimdi yapılması gereken, şu önümüzdeki seçimin 'hayırlısıyla bitmesini' ummak, dilemek, gayret sarf etmek ve 'Başkanlık Sistemine' geçiş döneminin salimen hallolmasını beklemektir.Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur. 2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.