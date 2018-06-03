Çakmaklı, Aday Olmamasına Rağmen Arı Gibi Çalışıyor

2018 Haziran seçimlerine kısa bir süre kalmasına rağmen bütün Urfalı adaylar deyim yerindeyse arı gibi çalışıyor. Birçok partinin il ve ilçe başkanları oturduğu yerden çalışmalarını sürdürürken Şanlıurfa Ak parti Karaköprü İl Başkanı Eda Çakmaklı en az bir aday kadar seçim çalışmaları yapıyor.Çalışmalarından ve verdiği emeklerden dolayı oldukça takdir toplayan Eda Çakmaklı, Karaköprü Kadın Kolları yönetimi ile Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol’un seçim bürosunun açılışına katıldı.