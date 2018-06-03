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Bu haber 03 Haziran 2018 21:57:00 Tarihinde eklenmiştir.

Viranşehirliler, Memleketi Kime Teslim Edecek?

Urfa’nın Viranşehir İlçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde bulunan rögar kuyusu çok uzun zamandır kapağı olamadan açık bir şekilde onarılmayı bekliyor. Mahalle sakinleri gittiği kurumlardan muhatap bulamıyor. Seçim arifesinde sorunlarının çözümünü geciktiren yetkililere oldukça kızgın olan mahalle sakinleri, ufak bir sorunu bile çözemeyeceklerse biz oyumuzu nasıl gönül rahatlığıyla verelim” diyorlar. Vatandaşlar, rögar sorununu bile çözemeyenlere memleketi teslim etmek konusunda oldukça endişeliler.

Viranşehirliler, Memleketi Kime Teslim Edecek?

Viranşehirliler, yollarında bulunan rögar kuyusunun açık olamasından oldukça şikayetçi. tehlike arz eden durum için dert yakınan mahalle sakinleri milletvekili adayları oy istemeye geldiğinde mahallelerindeki sorunları tek tek anlatıyor fakat çözüm bulamıyorlar. “Çözüm üreteceğiz “diyen milletvekili adayları çözümü seçimden sonraya bırakıyor. En basitinden mahallelerinde açık olan rögar kapağının bir an önce kapatılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, kurumlardan muhatap bulamamaktan oldukça şikayetçi.
 

Kurumlarda Muhatap Bulamıyoruz

kapağı bulunmayan ve güvenlik önlemi olarak parke taşlarının etrafına dizilmesiyle tehlikeyi az da olsa geciktiren Viranşehir, Yenişehir Mahalle sakinleri, “Şikayette bulunduğumuz kurumlar bizlere yardımcı olmuyor. Rögar kuyusunun Telekom’a ait olduğunu söyleyip işin içinden sıyrılıyorlar.” yorumunda bulundu.

Gün geçtikçe sorunları artan Viranşehirliler seçim arifesinde kendilerini ziyaret eden milletvekili adaylarının vaatlerinin boş olduğunu, daha önceki dönemlerde de birçok vaadin yerine getirilmediğini söyleyerek “En basitinden bir rögar kapağı için muhatap bulamıyoruz. Bu kadar küçük bir sorun bile aylarca halledilemiyorsa daha büyük sorunlar nasıl halledilecek” diyerek sitemde bulundular.
 

Şuski'nin Umurunda Mı?

Tehlike arz eden durumdan dolayı kyrmlardan muhattap bulmakta zorlandığını her defasında dile getiren vatandaş, bu durumdan Şuski'nin haberi yok mu?. Şuski böyle bir duruma nasıl göz yumabilir? yarın bir gün çocuğun veya yaşlının biri içene düşüp bir yerlerine zarar verdikten sonra mı gelip müdahale edecekler" iyerek sitemde bulundu.

Gel De Bunlara Memleketi Teslim Et

Seçim zamanı bütün vekiller adayları dost görünüp seçildikleri vakit bizleri tanımıyor diyen bir vatandaş konu hakkında şunları dile getirdi;
“Seçim vakti.. bir rögar kapağını takamayan siyasetçiler var memlekette… Rögar kapağı için yaptıkları açıklamaya bakın; “Telekom’a ait olduğu için müdahale edemiyoruz.” Bu bir bahane mi? Gel de bunlara memleketi teslim et… Gel de bunlar seni Ankara’da temsil etsinler…”




 
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Viranşehirliler, Memleketi Kime Teslim Edecek?
Viranşehirliler, Memleketi Kime Teslim Edecek?
Urfa’nın Viranşehir İlçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde bulunan rögar kuyusu çok uzun zamandır kapağı olamadan açık bir şekilde onarılmayı bekliyor. Mahalle sakinleri gittiği kurumlardan muhatap bulamıyor. Seçim arifesinde sorunlarının çözümünü geciktiren yetkililere oldukça kızgın olan mahalle sakinleri, ufak bir sorunu bile çözemeyeceklerse biz oyumuzu nasıl gönül rahatlığıyla verelim” diyorlar. Vatandaşlar, rögar sorununu bile çözemeyenlere memleketi teslim etmek konusunda oldukça endişeliler.
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