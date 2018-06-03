Urfalılar, Memleketi Kime Teslim Edecek?

Kurumlarda Muhatap Bulamıyoruz

Gel De Bunlara Memleketi Teslim Et

Urfalılar, milletvekili adayları oy istemeye geldiğinde mahallelerindeki sorunları tek tek anlatıyor. “Çözüm üreteceğiz “diyen milletvekili adayları çözümü seçimden sonraya bırakıyor. En basitinden mahallelerinde açık olan rögar kapağının bir an önce kapatılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, kurumlardan muhatap bulamamaktan oldukça şikayetçi.kapağı bulunmayan ve güvenlik önlemi olarak parke taşlarının etrafına dizilmesiyle tehlikeyi az da olsa geciktiren Yenişehir Mahalle sakinleri, “Şikayette bulunduğumuz kurumlar bizlere yardımcı olmuyor. Rögar kuyusunun Telekom’a ait olduğunu söyleyip işin içinden sıyrılıyorlar.” yorumunda bulundu.Gün geçtikçe sorunları artan Urfalılar seçim arifesinde kendilerini ziyaret eden milletvekili adaylarının vaatlerinin boş olduğunu, daha önceki dönemlerde de birçok vaadin yerine getirilmediğini söyleyerek “En basitinden bir rögar kapağı için muhatap bulamıyoruz. Bu kadar küçük bir sorun bile aylarca halledilemiyorsa daha büyük sorunlar nasıl halledilecek” diyerek sitemde bulundular.seçim zamanı bütün vekiller adayları dost görünüp seçildikleri vakit bizleri tanımıyor diyen bir vatandaş konu hakkında şunları dile getirdi;“Seçim vakti.. bir rögar kapağını takamayan siyasetçiler var memlekette… Rögar kapağı için yaptıkları açıklamaya bakın; “Telekom’a ait olduğu için müdahale edemiyoruz.” Bu bir bahane mi? Gel de bunlara memleketi teslim et… Gel de bunlar seni Ankara’da temsil etsinler…”