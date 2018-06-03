Urfalı Büyükelçi Önen’den örnek davranış

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetindeki (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Şanlıurfalı Abdulkadir Emin Önen, Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ve Diyalog Ortağı ülkelerden temsilcilerin katılımıyla, Pekin’de düzenlenen ‘ŞİÖ Medya Zirvesi’ne katıldı. Büyükelçi Önen burada Çin Komünist Partisi Politbürosu üyesi Huang Kunming ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Büyükelçilere iftar
Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetindeki (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Şanlıurfalı Abdulkadir Emin Önen, ayrıca; Büyükelçilik konutunda Rusya, İran, Hindistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Portekiz ülkelerinin Büyükelçileri ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreter Yardımcısının da katılımıyla düzenlenen bir iftar davetine ev sahipliği yaptı. Gözü gönlü tok, Hazreti İbrahim Peygamberin memleketinde doğmuş, yaşamış bir Urfalı olarak görevli olduğu Pekin’de de Halil İbrahim Sofrası açarak iftar daveti veriyor.
Büyükelçi A.Emin Önen daha sonra, Pekin’de bulunan Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Kerem Kıratlı ile birlikte Çin Dışişleri Bakanlığını ziyaret ederek Türkiye ve Çin ilişkileri ile Ortadoğu konuları üzerine istişarelerde bulundu.
Büyükelçi Önen, Çin’in Nükleer Enerji Teknolojileri Kurumunu (SNPTC) da ziyaret ederek, iki ülke arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulundu.
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