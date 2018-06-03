Urfalı Büyükelçi Önen’den örnek davranış

24 saatlik zaman dilimi bize yetmiyor

Göbeklitepe, Çin Deep World dergisinde

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetindeki (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Şanlıurfalı Abdulkadir Emin Önen, Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ve Diyalog Ortağı ülkelerden temsilcilerin katılımıyla, Pekin’de düzenlenen ‘ŞİÖ Medya Zirvesi’ne katıldı. Büyükelçi Önen burada Çin Komünist Partisi Politbürosu üyesi Huang Kunming ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetindeki (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Şanlıurfalı Abdulkadir Emin Önen, ayrıca; Büyükelçilik konutunda Rusya, İran, Hindistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Portekiz ülkelerinin Büyükelçileri ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreter Yardımcısının da katılımıyla düzenlenen bir iftar davetine ev sahipliği yaptı. Gözü gönlü tok, Hazreti İbrahim Peygamberin memleketinde doğmuş, yaşamış bir Urfalı olarak görevli olduğu Pekin’de de Halil İbrahim Sofrası açarak iftar daveti veriyor.Büyükelçi A.Emin Önen daha sonra, Pekin’de bulunan Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Kerem Kıratlı ile birlikte Çin Dışişleri Bakanlığını ziyaret ederek Türkiye ve Çin ilişkileri ile Ortadoğu konuları üzerine istişarelerde bulundu.Büyükelçi Önen, Çin’in Nükleer Enerji Teknolojileri Kurumunu (SNPTC) da ziyaret ederek, iki ülke arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulundu.Her şeyden önce ülkesini, milletini ve memleketini seven biri olarak Allah’ın da rızasını gözeterek gayretli bir çalışma yürütmeye çalıştığını belirten ÇHC Pekin Büyükelçisi Emin Önen, “Amacımız ülkemizi ve Şanlıurfa başta olmak üzere turizm ve yatırıma muhtaç illerimizi Çin gibi dünya devi bir ülkede tanıtmak, ikili işbirliğini geliştirmek, onların ülkemizde yatırım yapmalarını sağlamaktır. Tabi bu arada biz Türklerin de Çin ile ithalat ve ihracat konusunda işbirliklerini sağlamlaştırmak, arttırmaktır. Bütün gayretimizle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. 24 saatlik zaman dilimi bize yetmiyor dersek abartmamış oluruz” dedi.Büyükelçi Emin Önen, Çinlilere Şanlıurfa’yı da turizm ve ekonomik yatırım konusunda da tanıtmaya çalıştığını belirterek, “Şanlıurfa’da yer alan ve 12 bin yıllık tarihi ile dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe, Çin’in önde gelen doğa ve seyahat dergisi Deep World tarafından tanıtıldı. Göbeklitepe hakkında hazırlanan 14 sayfalık makalede Şanlıurfa Göbeklitepe’nin tarihi hakkında detaylı bilgiler ve fotoğraflar yer alıyor” diye konuştu.