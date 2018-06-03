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Bu haber 03 Haziran 2018 01:43:17 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalılar Müjde,Artık Urfa'da da Yapılıyor!

Türkiye ve dünyada hızla artan obez nüfus nedeniyle bu hastalıkla mücadele konusunda da adımlar atıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından çağın hastalığı olarak kabul edilen hastalığın tedavisi anlamında Şanlıurfa’daki Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide küçültme ameliyatları yapılıyor.

Urfalılar Müjde,Artık Urfa'da da Yapılıyor!

Türkiye ve dünyada hızla artan obez nüfus nedeniyle bu hastalıkla mücadele konusunda da adımlar atıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından çağın hastalığı olarak kabul edilen hastalığın tedavisi anlamında Şanlıurfa’daki Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide küçültme ameliyatları yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bugüne kadar 200 civarında mide küçültme operasyonunun yapıldığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak bilgiler veren Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Elkan ise şunları söyledi: “Obezite Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık olarak kabul edildi. Çağımızın hastalığı olan obezite, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı tarafından önemsenmekte olup bu konuda ciddi adımlar atılmaktadır. İlimiz Şanlıurfa’da İl Sağlık Müdürlüğü bu konuya eğilmiş olup obezite hastaları için çalışma başlattı. Biz de Şanlıurfa’da bu anlamda obez hastalarla ilgili ameliyatlara başlayarak Urfa’da yaklaşık olarak günümüze kadar 200 civarında mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdik ve geri dönüşümleri iyi aldık. Daha önce bu ameliyatlar için il dışına giden hastalarımız, artık kendi şehirlerinde bu ameliyatı olabilmekteler; ayriyeten çevre illerden de obezite hastaları  hastanemize gelmeye başladı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanemizde haftanın perşembe günleri 3 hasta rutin olarak ameliyata hazırlanarak operasyon yapılmaktadır.”
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Sağlık
Urfalılar Müjde,Artık Urfa'da da Yapılıyor!
Urfalılar Müjde,Artık Urfa'da da Yapılıyor!
Türkiye ve dünyada hızla artan obez nüfus nedeniyle bu hastalıkla mücadele konusunda da adımlar atıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından çağın hastalığı olarak kabul edilen hastalığın tedavisi anlamında Şanlıurfa’daki Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide küçültme ameliyatları yapılıyor.
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