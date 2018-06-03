Urfalılar Müjde,Artık Urfa'da da Yapılıyor!

Türkiye ve dünyada hızla artan obez nüfus nedeniyle bu hastalıkla mücadele konusunda da adımlar atıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından çağın hastalığı olarak kabul edilen hastalığın tedavisi anlamında Şanlıurfa’daki Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide küçültme ameliyatları yapılıyor.Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bugüne kadar 200 civarında mide küçültme operasyonunun yapıldığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak bilgiler veren Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Elkan ise şunları söyledi: