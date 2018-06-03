MHP’den İnce Davranış

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları sınav süresi boyunca seçim araçlarında müzik çalınmayacağını duyurdu. Bu ince davranışları ile vatandaşın takdirini toplayan Şanlıurfa MHP, bu konuda diğer bütün adayların aynı hassasiyeti göstermelerini temenni etti.Seçim çalışmaları süresine denk gelen sınavlara girecek olan öğrencilerin rahatsız olmaması adına Şanlıurfa MHP kendi aralarında karar aldı. Aldıkları kararlara göre seçim çalışması sürecine denk gelen sınav günlerinde seçim otobüslerinde müzik çalınmayacağı duyuruldu.Şanlıurfa MHP İL Başkanlığı ve Milletvekili adayları konu ile ilgili resmi sosyal medya hesaplarından şu duyuruyu yaptı;“Sınav süreleri boyunca, öğrencilerimizin sınav konsantrasyonunun bozulmaması için seçim çalışması yapan araçlarımız müzik çalmayacaklardır. Trafiğe çıkan hemşehrilerimizden ricam, sınav süresi boyunca korna kullanmamaya dikkat etmeleridir.” dedi.