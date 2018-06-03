Fakıbaba'nın Çok Da Şeyinde Değil

Fakıbaba, Çok Da Şeyimde Değil

Fakıbaba’nın Üslubu Şaşırttı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı’nın Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayları listesini beğenmediğini dile getirmesi ile ilgili sorulan soruya “Çok da şeyimde değil” dedi.Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için hazırlanan milletvekili aday listesine tepki göstermiş ve ardından Tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplanmıştı. Partililer adına konuşan Pınarbaşı, listede bulunan adayların partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.Pınarbaşı’nın eleştirilerine katıldığı bir televizyon programında yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba “Bu listede benim de sonradan tanıştığım çok değerli arkadaşlar var. Pırıl pırıl insanlar. Tanıdıkça daha da çok seviyorum. Birlik beraberlik içinde Urfa’ya hizmet edeceğimize inanıyorum. Bu bağlamda (eleştirilere yönelik) hala öyle diyorlarsa desinler. Benim de çok şeyim de değil yani” dedi.Pınarbaşının listeyi beğenmemesine “Benim de çok şeyim de değil yani” diyerek yanıt veren Fakıbaba’ya büyük eleştiri geldi. Fakıbaba, daha öncede katıldığı bir iftar programında Abdullah İkbal’e “Dinlemek defol git” diye tepkide bulunmuş üslubu ile Urfa halkını oldukça şaşırtmıştı. Son olarak “Benim de çok şeyim de değil yani” yorumundan sonra vatandaşlar Fakıbaba’nın eleştirilerinin sert olduğundan ve üslubunun oldukça değiştiğinden dert yakındı.