İsrail Gönüllü Hemşireyi Şehit Etti

Askerleri Görünce Ellerini Kaldırdı Ama Vurdular

1 Hafta Önce Nişanlanmıştı

Razan Ashraf AlNajjar, 21 yaşında hayatının baharında olan gönüllü sağlık çalışanı İsrail askerleri tarafından vuruldu. Görev başında kurşunlanıp şehit olan AlNajjar'ın, herkesi derin üzüntüye boğdu.Gazze sınırında Razan Al-Naja ile görev alan başka bir hemşire, yaşadığı vahşeti basın mensuplarına anlattı.Razan'ın Reuters'e konuşan bir meslektaşı, 'Beyaz üniforması üstündeydi. Askerleri görünce ellerini açık bir şekilde yükseltti, ama İsrailli askerler ateş açtı ve göğsünden vuruldu' dedi.‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nden 1 hafta önce nişanlandığı söylenen Razan Ashraf AlNajjar’ın ölümünü duyanlar “Belliki şehadet ile nişanlanmış, düğünü de cennete kaldı.” yorumunda bulundular