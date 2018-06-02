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Bu haber 02 Haziran 2018 09:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Aydınlık, Hilvan’ı Beraber İnşa Edeceğiz

CHP Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Aziz Aydınlık seçim kapsamında yürüttüğü ziyaretlerinden birini Hilvan’da gerçekleştirdi.

Aydınlık, Hilvan’ı Beraber İnşa Edeceğiz

Hilvan halkı ile sohbet eden CHP Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Aziz Aydınlık, ziyaret sonrası şu açıklamalarda bulundu;

“Hilvan ilçemizde köy ziyaretlerimiz devam ediyor. Allah'ın izni ile 25 Haziran sabahından sonra Hilvan'ı beraber inşa edeceğiz. Birlikte başaracağız.”





 
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Aydınlık, Hilvan’ı Beraber İnşa Edeceğiz
Aydınlık, Hilvan’ı Beraber İnşa Edeceğiz
CHP Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Aziz Aydınlık seçim kapsamında yürüttüğü ziyaretlerinden birini Hilvan’da gerçekleştirdi.
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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