Aydınlık, Hilvan’ı Beraber İnşa Edeceğiz

Hilvan halkı ile sohbet eden CHP Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Aziz Aydınlık, ziyaret sonrası şu açıklamalarda bulundu;“Hilvan ilçemizde köy ziyaretlerimiz devam ediyor. Allah'ın izni ile 25 Haziran sabahından sonra Hilvan'ı beraber inşa edeceğiz. Birlikte başaracağız.”