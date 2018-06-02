Urfa'da Facia,Kıl Payı Atlatıldı!

Kaza,Gece Saatlerinde, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mardin istikametinden Şanlıurfa yönüne gelmekte olan A. K.’nin kullandığı araç, bir partinin milletvekili adayı için toplanan kalabalığı hemen yanından geçtikten sonra kontrolden çıkıp refüje çarptı. Araç daha sonra taklalar atarakken seyir halindeki bir araca çarparak durabildi.Diğer otomobil ise kontrolden çıkıp miting için toplanan vatandaşların park halindeki araçlarının arasına daldı.Meydana gelen Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.