Urfa'da,Suudi Vatandaşını Kaçırıp 4 Milyon Lira Fidye İstediler

Valilikten konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
''Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliğinin Dışişleri Bakanlığımıza Çok Acil kodlu olarak gönderilen yazısında FAHAD MOHAMMED ARWAEHEL isimli Suudi Arabistan vatandaşının ticaret yapmak amacı ile yaklaşık 10 gün önce Gaziantep iline geldiğini ve orada kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kaçırıldığını, kaçıran şahıslarca Fahad Mohammed Arwaehel’ in Suudi Arabistanda yaşayan ailesinden 3.300.000 Suudi Arabistan Riyal (yaklaşık 4.000.000 TL) fidye istendiğini fidyenin gönderilmediği takdirde şahsı Suriye Ülkesine götürerek orada öldürecekleri bilgisi alınmıştır. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda Fahad Mohammed Arwaehel’in Hilvan ilçesi Uzuncuk köyünde olduğu tespit edilmiş ve 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan operasyon sonucunda kaçırılan Mohammed Arwaehel sağ olarak kurtarılmıştır.
Şahsı kaçıran ve kaçırılmasına yardım ve yataklık eden S.B, A.Ç, E.C.Ç ve R.Ç isimli 3 erkek, 1 kadın şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler gözaltındaki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilmiştir.'
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