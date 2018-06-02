Yeni Sömürü Aracı, Tabakta Yasin-i Şerif...

Hafızanın Açılması İçin Dua

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Adı İle Kandırıyor

Zekanın Açılması İçin…

Ayetleri İndiriliş Amacı Dışında Kullanıyorlar

Para tuzaklarından bir tanesi de insanın dini inançlarıyla karşılayan sahte hocalar oldu. İnternet ortamında öğrenciler kandıran sahte hoca, hizmetinin bedelini verdiği hesap numarasına göndermelerini talep etmeyi de ihmal etmiyor.İnstagram adlı sosyal medya platformunda ‘Cubbelihocasozleri’ isimli bir sayfada öğrencilerin hafızasının açılması için tabağa Yasin-i Şerif yazıp gönderiyorlar. Hizmetin bedelini ise 150 TL olarak belirleyen sayfa sahibi, bu yolla oldukça para kazanıyor.Tabaklara Yasin-i Şerif suresi ve daha birçok sureleri yazarak sınav arifesindeki öğrenciler kandıran sayfa sahibi, din adı altında yasal olmayan yönlerle para kazanıyor. Cübbeli Ahmet Hoca’nın adını kullanarak insanları kandıran sayfa sahibi yazdığı duanın nasıl kullanılması gerektiğini açıklayan ifadeleri de özel mesaj ile iletiyor.Yayınladığı bir postta Tabak üzerine yazılmış Yasin-i Şerif’in etki etmesi için nasıl kullanması gerektiğini açıklayan sayfa sahibinin, bir alıcı ile kurduğu iletişim şu şekilde;Ayetlerin indiriliş amacı dışında kullanılması ve bunu ticarete dökülmesinin yanlış olduğunu üstüne basa basa söyleyen hocalar, bu tarz işleri yapanların önünü kesemiyor.“Surelerin faziletleri adında safsatalar üretip sure ve ayetleri indiriliş amaçları dışında kullanan ve kullandıranlar,kısmet,dilek,müşküllerin halli için,diye her bir sureye ayrı bir deĝer biçenler,Allahın hesabı yakın olduĝunu unutmasınlar."Indirdiĝimiz kitabı bölenlere,Kur'anı parça parça ayıranlara,Rabbine yemin olsun ki,Onların hepsine yaptıklarını soracaĝız"(Hicr,90-93)”Kur’an-ı Kerim’de yer alan bu ayette açık bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen ne yazık ki insanlar böyle sahtekarlardan umut dilenmekten vazgeçmiyor.