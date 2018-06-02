Bakış, Esnaf Ziyaretlerini Aksatmadı

MHP Şanlıurfa Milletvekili Halil Bakış seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Urfa’nın her bölümünü karış karış gezen Bakış, bugünkü ziyaretini esnaflara yaptı. Esnafla muhabbet eden Halil Bakış, girdiği birçok iş yerinden destek sözü aldı.Bakış, özellikle Eyyübiye Esnaf ve zanaatkarlar Kooperatifi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, esnafların mevcut sorunlarının neler olduğunu dinledi. Seçimlerin kendi istekleri doğrultusunda ilerlemesiyle beraber sorunları el birliğiyle halledeceği sözünü verdi.