Yanmaz; “Bir Yudum Barış ve Huzur”

24 Haziran seçimlerinde barış ve huzurun önemli olduğuna dikkat çeken Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz,Ülkemizin her alanda ilerlemesi ve kalkınması, Birikimli ve liyakatli siyasetçi kadrolarla olacağını söyledi. Yanmaz konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle konuştu; “Hukukun üstünlüğünün gerçek manada tesisi o ülkenin aynasıdır. Ekonomi, dış politika, eğitim, adalet, iç barış bir ülkede mükemmel şekilde hayata geçirilirse işte o ülke ileri bir ülkedir.Bütün insanlar eşit vatandaştır. Kimseye renginden, dilinden, ırkından, dininden, mezhebinden dolayı farklı bakılamaz.Hem ülkemizde hem de dünyada huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz.Bu durum insanların hakkıdır, aksi zulümdür, fitnedir, kaostur ve anarşidir.Fazileti, erdemi, aklı, barışı, güzeli, iyiyi, doğruyu, adaleti sağlamak bir insana, siyasetçiye, yöneticiye, idareciye Allah’ın emri ve insanlığın gereğidir.Yapamayan gider yapacak olan gelir. Yeter ki akıl ve ferasetle davranılsın” şeklinde konuştu.