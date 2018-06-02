Başkan Peltek'ten,Üniversiteye Destek...

GAP Bölgesinin batı bölümünün genel çekiciliğini ve bölgesel iş gücünün kapasitesini arttıracak, özel sektör ile yükseköğrenim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirecek projede, AlmanyaMakdeburg Üniversitesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacadağ Kalkınma Ajansının iştiraki ile düzenlenen “Sanal Gerçeklik İşbirliği Projesi” açılışında, proje yöneticisi Dr. Öğr.ÜyesiFred Barış Ernst, Karacadağ il Temsilcisi Yunus Çolak ve ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek birer açılış konuşması yaptılar.Açılış konuşmalarının ardından program, Dr.Öğr.ÜyesiFred Barış Ernsttarafından sunulan“Sanal Gerçekliğin Tarihi ve Araçları”, Doç.Dr. Gencay Sarıışıktarafındansunulan “Endüstri 4.0 ‘ da Sanal Gerçeklik”, Prof.Dr. Saffet Erdoğan tarafındansunulan “Sanal Gerçeklik ile Haritacılık ve Mimari Uygulamalar” adlı konu başlıklarıyla panel sunumları ile devam etti. 2. Oturumda,programa iştirak edenMühendis ve Mimarlar Odasından gelen katılımcılarla bilgi alışverişi yapıldı.Bu proje; Harran Üniversitesinde kurulması düşünülen sanal gerçeklik merkezinin sanayi sektörü üzerinde etkisinin yanı sıra inşaat sektörü, turizm sektörü, hizmet sektörü, sağlık sektörü ve eğitim sektöründe de etkili olacak. Bölgede, şehir planlamasında, altyapı hizmetlerinde, sanayi bölgeleriyle ilgili tasarım sürecinde ortaya çıkacak planlamalar ile hizmet ürünleri sunulması, turizm (tur, gezi. arkeoloji vb.) güzel sanatlar (sinema, tiyatro vb.) insan ve çevreyi ilgilendiren birçok sosyal alanda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler tarafından yapılacak olan siparişlere sunum hazırlanması ve görselleştirilmesi, uzaktan eğitim için bir altyapı oluşturulmasında, tıp, mühendislik, güzel sanatlar alanında her türlü araştırmanın desteklenmesi orta ve yükseköğrenimdeki öğrencilere eğitim verilerek bu sektöre kazandırılması ve istihdam sağlanmasına katkı sağlayacağı açıklandı.