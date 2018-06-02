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Bu haber 02 Haziran 2018 01:27:02 Tarihinde eklenmiştir.

İthal Ette,Flaş İddia...

CHP'li Orhan Sarıbal, et ithalatında yasalara uyulmadığını, sözleşmeye uymayan firmalara göz yumulduğunu ve ceza verilmediğini söyledi.

İthal Ette,Flaş İddia...

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, et fiyatlarının ucuzlatılması bahanesiyle yapılan et ithalatında yasalara uyulmadığını hak sözleşmeye uymayan firmalara göz yumulduğunu ve ceza verilmediğini açıkladı.

Ucuz et bahanesiyle yapılan ithalatın et fiyatlarını düşürmediğini hatırlatan Sarıbal yaptığı açıklamada, “2010 yılı ağustos ayından günümüze kadar toplam 6 milyar dolarlık canlı sığır, koyun ve karkas et ithalatı yapıldı. Ancak et fiyatlarını düşürmek mümkün olmadı. Bu kadar büyük boyutlu ihalesiz olarak yapılan canlı hayvan ve et ithalatı bazı kayırmaları ve yolsuzlukları da birlikte getiriyor” dedi.

ÜRDÜN’LÜ HİJAZİ FİRMASI KORUNUYOR MU?

Et ve Süt Kurumunun (ESK), ekim 2017’de Ürdün firması Hijazi ile 250 bin baş besilik hayvan ithalatı için sözleşme imzaladığı bilgisini veren Sarıbal şunları dile getirdi: “Sözleşme 3.4 dolardan imzalanırken, 250 bin hayvanın 100 bini 2017 sonuna, geriye kalanı da 2018 nisan ayına kadar teslim edilecek; firma hayvanları Uruguay’dan getirecekti. Kamu İhale Kanunu’nun 3(a) maddesi, doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımlarını kapsıyor. Buna göre Hijazi firmasının ithal edeceği 250 bin başlık besilik hayvanı Uruguay’da kendine ait veya sözleşme yaptığı çiftliklerden karşılaması gerekiyor. 250 bin baş gibi büyük bir ithalat yetkisinin tek başına bir firmaya verilmesi bazı soruları gündeme getirdi. Bu firmanın 250 bin başlık besilik hayvanı karşılayacak yeterliliği var mı? ESK firmanın yeterliliğini Uruguay’da araştırdı mı? Sözleşmenin tek bir firma ile yapılması ithalatta tekele yol açmayacak mı?”

FİRMAYA CEZA YOK

ESK’nin, söz konusu firma ile biri 135 bin başlık, diğeri 115 bin başlık olmak üzeri iki ayrı sözleşme imzaladığına dikkat çeken Sarıbal, “Birinci sözleşme hükümleri zamanında yerine getirilirken, ikinci sözleşme kapsamında getirilecek hayvanlardan 77 bin başı zamanında teslim edilmedi. İkinci sözleşme nisan ayında sona ermesine rağmen, ESK süre uzatımına gitti. Yaşanılan gecikmenin firmadan kaynaklanmadığı öne sürülerek firmaya herhangi bir ceza uygulanmadı. Et ve Süt Kurumu veya Hayvancılık Genel Müdürlüğü, bu konuda sektörü ve kamuoyunu sağlıklı bir şekilde bilgilendirecek bir açıklama yapmalıdır. Sektör farklı iddialarla çalkalanırken bu kurumların sessiz kalmaları asla kabul edilemez” dedi. 

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