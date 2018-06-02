'Urfa'nın ve Türkiye'nin Kalkınmasını İstemiyorlar'

Ramazan ayının ilk gününden bu yana iftarını vatandaşlarla açan ve iftar sonrası halkla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün akşamki iftar programında da Viranşehir Ballıca köyüne misafir oldu.Viranşehir ilçesine bağlı Ballıca köyünde Özbek ailesi adına Osman Özbek’in düzenlediği iftar programına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.Düzenlediği iftar programı ile köy sakinlerini bir araya getiren Özbek ailesi adına Osman Özbek’e teşekkür eden Vali Erin, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin hemen yanı başında, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, İslam ülkelerinde yaşanan savaş ve yıkıma rağmen Türkiye’nin bunun dışında kalan tek millet olduğunu söyledi.Türkiye’nin bu kadar büyük bir kaosun ortasında rahat yaşayan tek ülke olduğunu, bunun kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini belirten Vali Erin, son yirmi yılda 4-5 darbe teşebbüsünün olduğunu, Turgut Özal ve ondan sonra gelen liderlerin çoğunun büyük bedeller ödediğini ifade etti.Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal ve siyasi alandaki gelişmesine dikkat çeken Vali Erin, “15-20 Yıllık süre içerisinde Türkiye çok büyüdü, zenginleşti, refah düzeyi arttı. Zenginleşmenin tabana yayılması konusunda eskisinden çok daha iyi bir noktaya gelindi. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir, 2000’li yılların başında 4 bin dolarlardan 11 bin dolarlara geldi. Şanlıurfa’da da öyle, tarım arazilerinin sulanmaya başlaması, sulamanın yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte bizim de 2000-2500 dolar civarındaki milli gelirimiz 4600 dolar civarına çıktı. Hastaneler, yollar, üniversiteler, havaalanları, duble yollar, otobanlar yapıldı. 2000’li yıllara kadar sadece 23 kilometre duble yol varken şu anda duble yol vardı, şu anda sadece 450 kilometre Şanlıurfa’da yapılan duble yol var. 15-20 Yıllık süre içinde bu hizmetleri durdurmaya, milletimizin kendi değerlerinin farkına vardığı, geçmişini hatırladığı, kardeşliğinin anlamına vardığı, birbirine sarıldığı ve büyük bir dünya devleti olma yoluna çıktığı anda bunu engellemek isteyenler var. Bu zihniyetin özeti, haçlı zihniyetidir” diye konuştu.Bin yıldır birlikte yaşayan, Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk, Kürt, Arap ve diğer unsurların birbirine düşman edilmeye çalışıldığını ifade eden Vali Erin, “Ortak paydamız geleneğimiz, geçmişimiz, dinimiz, örfümüz ve akrabalığımızdır. Kimse bize dinsizliği, Allahsızlığı, marksizmi, komünizmi, leninizmi dayatmasın… Fitne fesatçıların, bizi birbirimize düşürmeye çalışanların ve kullandıkları araçlara, terör örgütlerine pirim vermeyeceğiz. Bugüne kadar oyunlarını bozduk ve bozmaya devam edeceğiz. Biz birlik ve beraberliğimizi Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle korumaya devam eder ve güçlendirirsek, bu coğrafyada sürükleyici güç biz olacağız. Bugün dünyada 200’ün üzerinde ülke arasında Türkiye 17’nci büyük ekonomidir. Sadece teröre ayırdığımız kaynakları eğer milletin hizmetinde kullanmış olsaydık, bugün dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olurduk. Güney Kore 11’inci, biz 10’uncu olacaktık. Bundan korkup ürküyorlar. Bunların yaptığı zulümlere sesimizi çıkardıkça bunların zoruna gidiyor. Bizi susturmaya çalışıyorlar, bizi kendilerine mahkum ve muhtaç etmek istiyorlar. Bunu başarabilmek için de her türlü fitneye fesada başvuruyorlar. Dolaysıyla biz birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edip, bunların yüreğine su serptirmeyelim. Urfa’da dahil bu Siyonistlerin sömürmek istediği bu toprakları onlara yedirmeyeceğiz” dedi.Konuşmasında, Şanlıurfa’nın tarımsal ve ekonomik potansiyelleri hakkında bilgiler veren Vali Erin, kamu yatırımlarının şehrin en ücra yerlerine kadar ulaşması için büyük bir çaba sarfettiklerini söyledi. Köy yollarında sathi kaplama yerine beton yola geçildiğini, kilitli parke, içme suyu, kanalizasyon, çocuk oyun alanları gibi hizmetleri büyükşehir belediyesi ile birlikte hayata geçirdiklerini kaydeden Vali Erin, kendilerine iletilen ihtiyaçları anında değerlendirerek en kısa sürede yerine getirdiklerini ifade etti.Konuşmasından sonra muhtarlar ile mahallelerinin sorunlarını istişare eden ve talepleri dinleyen Vali Erin, Şanlıurfa’da göreve başladığı günden bu yana gece gündüz vatandaşlarla iç içe olduğunu, bugün burada olmasının da planlı bir bulunma olmadığını hatırlattı. Vali Erin, vatandaşlarla, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli iç içe olmaya her zaman devam edeceklerine dikkat çekti.İftar yemeğinin ardından Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit de, ilçede yapılan yatırımlar hakkında muhtar ve vatandaşlara bilgiler verdi. Kaymakam Çimşit, ilçede ilk ve ortaokul olarak 18, lise olarak da 4 okulun inşaat çalışmasının devam ettiğini, yol ve altyapı yatırımlarına önem verdiklerini, köylerde kilitli parke çalışmalarının büyük bölümünün YİKOB desteğiyle sürdürüldüğünü söyledi.