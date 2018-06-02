Harran Üniversitesinde Mimarlık ve Sinema-TV Bölümü Açıldı

ÜNİVERSİTE YENİ BÖLÜMLERLE REKORA KOŞUYOR

Her gün yeni bölümlerin açılmasıyla gündeme gelen Harran Üniversitesi, bu kez Mimarlık bölümü ve Sinema-TV bölümünü açarak Şanlıurfa için oldukça önemli bir açığı kapattı.Ramazan Taşaltın’ın rektör olmasıyla beraber Üniversite bünyesinde birçok yeni bölüm açan Harran Üniversitesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Mimarlık bölümü 60 öğrenci, Sinema-TV bölümü de 60 öğrenci ile Eğitim Öğretime başlıyor.Şanlıurfa ve Harran Üniversitesine her gün yeni bölümler kazandırmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Özellikle Mimarlık bölümü önemli bir bölümdür. Yıllardır bu bölümün açılması için çalışmalar devam ediyordu, uzun uğraşlarımız neticesinde bu yıl öğrenci alımına başlıyoruz. Bir de tarihi mekânlarıyla önemli bir çekim merkezi olan Şanlıurfa için oldukça önemli olduğunu düşündüğüm Sinema-TV bölümünü de bu yıl açtık. Şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun” dedi.Peygamberler şehri Şanlıurfa’nın hak ettiği yere gelmesi için Üniversite olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Rektör Taşaltın; “Yine bu yıl ilk kez öğrenci alacağımız Turist Rehberliği programı ile Urfa’mızın kültür turizmine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Üniversite olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yaparak, şehrimizin eğitim alanında kalkınmasına katkı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan 8 bölüme 260 yeni öğrenci, İlahiyat Fakültesi ikinci öğretime 120 öğrenci, yine bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Diş Hekimliği Fakültesi 60 öğrenci alacak olan Harran Üniversitesi’nde, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümü de 60 öğrenci ile eğitime başlayacak. Yine bu yıl açılan Matematik Öğretmenliği ile beraber üniversite bünyesinde 50’nın üzerinde yeni bölüm açıldı. Toplamda 29 bin öğrenci sayısına ulaşan Harran Üniversitesi bu yıl YÖS sınavı ile 3 binin üzerinde yabancı öğrenci alımı da yapılacak.