Urfa Dipleri Yaşarken Antep Yükseklerden Uçuyor

Büyükşehir olan Şanlıurfa’da Sanayi Kuruluşu YokBirçok büyükşehirin aksine Urfa’da sanayi kuruluşu yok. Açıklanan listede Urfa yer almazken, en çok sanayi kuruluşu olan iller arasında komşumuz olan Gaziantep 24 sanayi kuruluşu ile listede yer aldı. Türkiye en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında 24 sanayi kuruluşu ile listeye girmeyi başaran Antep’in sırrı Urfalılar tarafından merak ediliyor.
Antep ile Urfa Arasındaki Fark Nedir?Urfa ile Antep arasında çok kısa bir mesafe olmasına karşın gelişmişlik düzeyi olarak Antep listenin başlarında yer alamaya devam ediyor. Vatandaşlar, gelişmişlik sorunu yaşayan Urfa’ya hayret etmekten öteye gidemiyor.
Türkiye’de Sanayi Kuruluşları olan İllerİlk 500’de yer alan firma sayısı aşağıdaki gibidir,
Gaziantep 24
Sakarya 29
Kayseri 18
Kahramanmaraş 9
Konya 5
Adana 12
Türkiye'de Sanayi Kuruluşu Olmayan İllerDiyarbakır
Şanlıurfa
Van
Mardin
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