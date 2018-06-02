Urfa Dipleri Yaşarken Antep Yükseklerden Uçuyor

Büyükşehir olan Şanlıurfa’da Sanayi Kuruluşu Yok

Antep ile Urfa Arasındaki Fark Nedir?

Türkiye’de Sanayi Kuruluşları olan İller

Türkiye'de Sanayi Kuruluşu Olmayan İller

Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı il isimleri tek tek sıralandı. Urfa sanayi kuruluşlarının belirlendiği listede aldığı yer herkesi şaşırttı.Birçok büyükşehirin aksine Urfa’da sanayi kuruluşu yok. Açıklanan listede Urfa yer almazken, en çok sanayi kuruluşu olan iller arasında komşumuz olan Gaziantep 24 sanayi kuruluşu ile listede yer aldı. Türkiye en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında 24 sanayi kuruluşu ile listeye girmeyi başaran Antep’in sırrı Urfalılar tarafından merak ediliyor.Urfa ile Antep arasında çok kısa bir mesafe olmasına karşın gelişmişlik düzeyi olarak Antep listenin başlarında yer alamaya devam ediyor. Vatandaşlar, gelişmişlik sorunu yaşayan Urfa’ya hayret etmekten öteye gidemiyor.İlk 500’de yer alan firma sayısı aşağıdaki gibidir,Gaziantep 24Sakarya 29Kayseri 18Kahramanmaraş 9Konya 5Adana 12DiyarbakırŞanlıurfaVanMardin