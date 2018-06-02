Açık Kapı Bebek Kiti Dağıttı

Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisi Yeni Doğan ünitesinde yatmakta olan, yeni doğmuş 50 bebeğe bebek kiti hediye etti.İçerisinde bebek bezi, şampuan, ıslak mendil, tulum, ateş ölçer, bebek battaniyesi ve anne bilgilendirme kitapçığı bulunan bebek kitlerini annelere dağıtan Açık Kapı Birimi personelleri, ailelerin yeni bebek sevincine de ortak oldu. İlk kez bebek sahibi olan annelere bebek bakımı hakkında hazırlanan kitapçığı tanıtan Açık Kapı Birimi personelleri, yeni annelerle küçük tecrübelerini de paylaştı.Bebeklerinin ilk hediyesini Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Biriminden alan anneler, Açık Kapı’ya teşekkür ederek, sorunları olduğunda bu kapıyı çalacaklarını ifade ettiler.