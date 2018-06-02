Karaköprü'de Dev Operasyon!

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre,”Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumlulukların gereği olarak kaçakçılık ile mücadelede en etkin şekilde görevini icra etmek için gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almaktadır.Bu kapsamda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde S.G. isimli şahısta tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı öğrenilmiştir.31 Mayıs 2018 tarihinde S.G isimli şahsın kullandığı 01 NU… plakalı araç tespit edilerek Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durdurularak araçta yapılan aramada gizli bölme içerisinde (38) adet tarihi sikke ve (1) adet silindir şeklinde 4-5 cm ebatlarında delikli taş ele geçirilmiştir.



Ele geçirilen malzemeler Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir.Gözaltına alınan S.G ifadesinin alınmasına müteakip Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.”ifade edildi.