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Bu haber 02 Haziran 2018 10:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Üniversitesi Yalan Rüzgârı Dizisi Gibi

2014 yılında üniverstede ilk karaciğer naklî Harran üniversitesinde yapılmıştı. Dönemin başarılı işlerinden birine imza atılmış olan ve Harran Üniversitesi’nde yapılan karaciğer naklinin üstünden 4 yıl geçti. 4 yıl önce yapılan Karaciğer nakli sanki bugün yapılmış gibi basına servis edildi.

Harran Üniversitesi Yalan Rüzgârı Dizisi Gibi

Harran Üniversitesi’nde 30 ağustos 2014 tarihinde yapılan ve dönemin başarılı denecek karaciğer nakli, sanki bugün yapılmış gibi basına servis edildi.
 

Harran Üniversitesi Geçmişe Takılı Kaldı

4 yıl öncesine ait olan Urfa’da ilk karaciğer nakli olarak basına servis edilen haberin içeriğinde şunlar yer alıyor;

“Şanlıurfa’da yaşayan Emine Başıbeyaz (36) isimli hasta, karaciğer şikayeti ile Harran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. İncelemeler sonucu karaciğer nöroendokrin tümör tanısı ile tedaviye başlandı. Tedaviye cevap vermemesi sonucu hastaya karaciğer nakli önerilerek verici bulması istendi. Hastanın Melike Başıbeyaz isimli kızının karaciğerinin bir kısmını vermeyi kabul etmesi üzerine 30 ağustos 2014 tarihinde üniversite hastanesinin iki ameliyathanesi kullanılarak eş zamanlı ameliyat gerçekleştirildi. Malatya karaciğer nakli ekibi ile yaklaşık 10 saat süren başarılı bir ameliyatla karaciğer nakli gerçekleştirildi.”
 

Harran Üniversitesi Halkı Kandırıyor

Yukarıda 2014 yılına ait olan haberde de bahsedildiği gibi dönemin başarılı olan işlerinden bir tanesi olan karaciğer nakli ameliyatı hemen basında sayfa sayfa yer alamaya başlamış, haberin yayınlanma tarihi bile haber içerisinde net olarak yazılmıştır.  4 yılda Harran Üniversitesi başarılı işlere imza atamamış olacak ki yıllar önce yapılan bir işi bugün yapılmış gibi basına servis edebiliyorlar. Halkı kandırma amacı güden bu haberin bugün yapılmış gibi yayınlanma amacını henüz anlaşılmış değil!
 

Harran Üniversitesi’nin Kapasitesi Bu Kadar Mı?

Urfa artık eski Urfa değil. Herkes her şeyin farkında. Urfa insanı ile alay etmeyin. Yeni projeler üretin, yeni işler yapın onları basına servis edin. Zaten var olan ve daha önce 2014 yılında yapılan karaciğer naklini sanki bugün yapılmış gibi lanse etmek sizin kapasitenizi gösterir.

Konu ile ilgili geçmiş yıllara ait basında çıkan haberlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.haberler.com/harran-universitesi-nde-ilk-karaciger-nakli-6451294-haberi/



 
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Harran Üniversitesi Yalan Rüzgârı Dizisi Gibi
Harran Üniversitesi Yalan Rüzgârı Dizisi Gibi
2014 yılında üniverstede ilk karaciğer naklî Harran üniversitesinde yapılmıştı. Dönemin başarılı işlerinden birine imza atılmış olan ve Harran Üniversitesi’nde yapılan karaciğer naklinin üstünden 4 yıl geçti. 4 yıl önce yapılan Karaciğer nakli sanki bugün yapılmış gibi basına servis edildi.
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