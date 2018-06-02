Harran Üniversitesi Yalan Rüzgârı Dizisi Gibi

Harran Üniversitesi Geçmişe Takılı Kaldı

Harran Üniversitesi Halkı Kandırıyor

Harran Üniversitesi’nin Kapasitesi Bu Kadar Mı?

https://www.haberler.com/harran-universitesi-nde-ilk-karaciger-nakli-6451294-haberi/

Harran Üniversitesi’nde 30 ağustos 2014 tarihinde yapılan ve dönemin başarılı denecek karaciğer nakli, sanki bugün yapılmış gibi basına servis edildi.4 yıl öncesine ait olan Urfa’da ilk karaciğer nakli olarak basına servis edilen haberin içeriğinde şunlar yer alıyor;“Şanlıurfa’da yaşayan Emine Başıbeyaz (36) isimli hasta, karaciğer şikayeti ile Harran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. İncelemeler sonucu karaciğer nöroendokrin tümör tanısı ile tedaviye başlandı. Tedaviye cevap vermemesi sonucu hastaya karaciğer nakli önerilerek verici bulması istendi. Hastanın Melike Başıbeyaz isimli kızının karaciğerinin bir kısmını vermeyi kabul etmesi üzerine 30 ağustos 2014 tarihinde üniversite hastanesinin iki ameliyathanesi kullanılarak eş zamanlı ameliyat gerçekleştirildi. Malatya karaciğer nakli ekibi ile yaklaşık 10 saat süren başarılı bir ameliyatla karaciğer nakli gerçekleştirildi.”Yukarıda 2014 yılına ait olan haberde de bahsedildiği gibi dönemin başarılı olan işlerinden bir tanesi olan karaciğer nakli ameliyatı hemen basında sayfa sayfa yer alamaya başlamış, haberin yayınlanma tarihi bile haber içerisinde net olarak yazılmıştır. 4 yılda Harran Üniversitesi başarılı işlere imza atamamış olacak ki yıllar önce yapılan bir işi bugün yapılmış gibi basına servis edebiliyorlar. Halkı kandırma amacı güden bu haberin bugün yapılmış gibi yayınlanma amacını henüz anlaşılmış değil!Urfa artık eski Urfa değil. Herkes her şeyin farkında. Urfa insanı ile alay etmeyin. Yeni projeler üretin, yeni işler yapın onları basına servis edin. Zaten var olan ve daha önce 2014 yılında yapılan karaciğer naklini sanki bugün yapılmış gibi lanse etmek sizin kapasitenizi gösterir.Konu ile ilgili geçmiş yıllara ait basında çıkan haberlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz