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Bu haber 01 Haziran 2018 04:24:32 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükelçi Hong-Ghi-Choi Urfa’da…

Kore Cumhuriyeti tarafından Şanlıurfa’da yapımı devam eden Göçmen Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi-Choi, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Büyükelçi Hong-Ghi-Choi Urfa’da…

Kore Cumhuriyeti tarafından Şanlıurfa’da yapımı devam eden Göçmen Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi-Choi, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilik girişinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Vali Yardımcısı Ufuk Akıl tarafından karşılanan Büyükelçi Choi, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında Vali Erin ile bir süre görüştü. Vali Erin, Göçmen Sağlığı Merkezi inşaatı yapım işini üstlenen Kore Cumhuriyeti adına Büyükelçi Choi’ye teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ve İl Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut’un da eşlik ettiği Büyükelçi Choi, Valilik ziyaretinin ardından Akçakale yolu üzeri Akçamescit mahallesi yakınlarında arsası hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan arsa üzerine Kore Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Göçmen Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
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Büyükelçi Hong-Ghi-Choi Urfa’da…
Büyükelçi Hong-Ghi-Choi Urfa’da…
Kore Cumhuriyeti tarafından Şanlıurfa’da yapımı devam eden Göçmen Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi-Choi, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
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