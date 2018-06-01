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Bu haber 01 Haziran 2018 04:21:36 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'dan,Filistin'e Yardım Kampanyası...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Filistin halkının sıkıntılarının hafifletilmesi için gerekli her türlü yardım ve desteğin sağlanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Urfa'dan,Filistin'e Yardım Kampanyası...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Filistin halkının sıkıntılarının hafifletilmesi için gerekli her türlü yardım ve desteğin sağlanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

AFAD tarafından yardım kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada: "İsrail’in Gazze’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin’de can ve mal kaybının şiddetini artırarak devam ettiği, Filistin halkının büyük bir kısmının açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmektedir.

Başbakanlık Makamının 2018/10 genelgesi gereği, halkımızın beklentisi doğrultusunda dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya kaldığı sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla Şanlıurfa’da da yardım kampanyası başlatıldı. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile halkın yardım yapacağı yardımlar büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Binali Yıldırım da, Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası ile ilgili yayınladığı genelgede, “Halkımızı, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerini, sivil toplum kuruluşlarını, işçi ve işveren kuruluşlarını, meslek oda ve birliklerini, ulusal ve yerel basınımızı bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına destek vermeye davet eder gereğini önemle rica ederim” dedi.
 
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde gerçekleşecek kampanya süresince yardımlar, aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına yapılabilecek. 
 

FİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARI

T.C.ZİRAAT BANKASI KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No TR200001002533555555555073
ABD Doları Hesap IBAN No TR900001002533555555555074
EURO Hesap IBAN No TR630001002533555555555075
Banka Swift Kod No TCZBTR2A
 T.VAKIFLAR BANKASI A.O. TUNALI HİLMİ ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No TR120001500158007294531452
ABD Doları Hesap IBAN No TR060001500158048011048733
EURO Hesap IBAN No TR430001500158048011048746
Banka Swift Kod No TVBATR2AXXX
 T.HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No TR720001200940800005000225
ABD Doları Hesap IBAN No TR610001200940800058000253
EURO Hesap IBAN No TR340001200940800058000254
Banka Swift Kod No TRHBTR2A
T.C.ZİRAAT KATILIM BANKASI  ANKARA  KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No TR220020900000412303000001
ABD Doları Hesap IBAN No TR920020900000412303000002
EURO Hesap IBAN No TR650020900000412303000003
Banka Swift Kod No ZKBATRISXXX
T.VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No TR360021000000016349000002
ABD Doları Hesap IBAN No TR520021000000016349000102
EURO Hesap IBAN No TR950021000000016349000104
Banka Swift Kod No VAKFTRISXXX
 
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