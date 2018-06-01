Urfa'dan,Filistin'e Yardım Kampanyası...

AFAD tarafından yardım kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada: "İsrail’in Gazze’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin’de can ve mal kaybının şiddetini artırarak devam ettiği, Filistin halkının büyük bir kısmının açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmektedir.
Başbakanlık Makamının 2018/10 genelgesi gereği, halkımızın beklentisi doğrultusunda dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya kaldığı sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla Şanlıurfa’da da yardım kampanyası başlatıldı. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile halkın yardım yapacağı yardımlar büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.
Başbakan Binali Yıldırım da, Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası ile ilgili yayınladığı genelgede, “Halkımızı, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerini, sivil toplum kuruluşlarını, işçi ve işveren kuruluşlarını, meslek oda ve birliklerini, ulusal ve yerel basınımızı bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına destek vermeye davet eder gereğini önemle rica ederim” dedi.
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde gerçekleşecek kampanya süresince yardımlar, aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına yapılabilecek.
FİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARIT.C.ZİRAAT BANKASI KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ
|TL-Hesap IBAN No
|TR200001002533555555555073
|ABD Doları Hesap IBAN No
|TR900001002533555555555074
|EURO Hesap IBAN No
|TR630001002533555555555075
|Banka Swift Kod No
|TCZBTR2A
|TL-Hesap IBAN No
|TR120001500158007294531452
|ABD Doları Hesap IBAN No
|TR060001500158048011048733
|EURO Hesap IBAN No
|TR430001500158048011048746
|Banka Swift Kod No
|TVBATR2AXXX
|TL-Hesap IBAN No
|TR720001200940800005000225
|ABD Doları Hesap IBAN No
|TR610001200940800058000253
|EURO Hesap IBAN No
|TR340001200940800058000254
|Banka Swift Kod No
|TRHBTR2A
|TL-Hesap IBAN No
|TR220020900000412303000001
|ABD Doları Hesap IBAN No
|TR920020900000412303000002
|EURO Hesap IBAN No
|TR650020900000412303000003
|Banka Swift Kod No
|ZKBATRISXXX
|TL-Hesap IBAN No
|TR360021000000016349000002
|ABD Doları Hesap IBAN No
|TR520021000000016349000102
|EURO Hesap IBAN No
|TR950021000000016349000104
|Banka Swift Kod No
|VAKFTRISXXX
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