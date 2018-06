Urfa'dan,Filistin'e Yardım Kampanyası...

FİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARI

TL-Hesap IBAN No TR200001002533555555555073 ABD Doları Hesap IBAN No TR900001002533555555555074 EURO Hesap IBAN No TR630001002533555555555075 Banka Swift Kod No TCZBTR2A

TL-Hesap IBAN No TR120001500158007294531452 ABD Doları Hesap IBAN No TR060001500158048011048733 EURO Hesap IBAN No TR430001500158048011048746 Banka Swift Kod No TVBATR2AXXX

TL-Hesap IBAN No TR720001200940800005000225 ABD Doları Hesap IBAN No TR610001200940800058000253 EURO Hesap IBAN No TR340001200940800058000254 Banka Swift Kod No TRHBTR2A

TL-Hesap IBAN No TR220020900000412303000001 ABD Doları Hesap IBAN No TR920020900000412303000002 EURO Hesap IBAN No TR650020900000412303000003 Banka Swift Kod No ZKBATRISXXX

TL-Hesap IBAN No TR360021000000016349000002 ABD Doları Hesap IBAN No TR520021000000016349000102 EURO Hesap IBAN No TR950021000000016349000104 Banka Swift Kod No VAKFTRISXXX

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Filistin halkının sıkıntılarının hafifletilmesi için gerekli her türlü yardım ve desteğin sağlanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.AFAD tarafından yardım kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada: "İsrail’in Gazze’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin’de can ve mal kaybının şiddetini artırarak devam ettiği, Filistin halkının büyük bir kısmının açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmektedir.Başbakanlık Makamının 2018/10 genelgesi gereği, halkımızın beklentisi doğrultusunda dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya kaldığı sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla Şanlıurfa’da da yardım kampanyası başlatıldı. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile halkın yardım yapacağı yardımlar büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.Başbakan Binali Yıldırım da, Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası ile ilgili yayınladığı genelgede, “Halkımızı, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerini, sivil toplum kuruluşlarını, işçi ve işveren kuruluşlarını, meslek oda ve birliklerini, ulusal ve yerel basınımızı bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına destek vermeye davet eder gereğini önemle rica ederim” dedi.2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde gerçekleşecek kampanya süresince yardımlar, aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına yapılabilecek.