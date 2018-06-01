Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden Viranşehir Belediyesine Destek

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Viranşehir'de kullanılmak üzere Viranşehir Belediyesine 25 Piknik Masası ve 20 Bank hibe edildi. Son dönemde Viranşehir genelinde park yapım alanında büyük bir ilerleme sağlayan Viranşehir Belediyesi, bu alanda adete göz kamaştırıyor.

Yapılan bu çalışmalar sonunda büyük bir yeşil alana sahip olan Viranşehir'e Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden destek geldi.Viranşehir'in parklarında kullanılmak üzere 25 adet Piknik Masası ve 20 Adet Bank hibe edildi. Piknik Masası ve Bank'ları teslim alan Viranşehir Park ve Bahçe Müdürlüğü bunları çeşitli parklarda halkın hizmetine sunacak.