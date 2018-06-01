Fakıbaba ve Vali Erin'den,Urfa'ya Müjde!

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’da eğitime 16 yılda 16,5 milyar TL harcandığını, 2018 yılı itibariyle Şanlıurfa’nın eğitim yatırımlarında Türkiye birincisi olduğunu söyledi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yönetici Akademisi Sürekli Eğitim Merkezinde (YASEM) düzenlenen iftar yemeğine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Müftüsü İhsan Açık, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İlçe Müftüleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İdarecileri katıldı.İftar programında bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentin eğitim yatırımları hakkında bilgiler verdi. Şanlıurfa’ya 16 yılda yapılan kamu yatırımı miktarının 36,5 milyar TL olduğunu belirten Vali Erin, “Eskiden de bütçe vardı, eskiden de kaynak vardı. Eskiden de bu milletin alın teriyle devletine ödediği paralar vardı. Ama bunların büyük bölümü yatırıma dönüşmüyor, milletin hizmetine aktarılmıyordu. 36 milyar TL, sadece Şanlıurfa’ya yapılan yatırımdır. Bu rakamı 2016-2017 yılı üretim fiyatlarına güncellediğinizde 60 milyar TL’nin üzerine çıktığını görüyorsunuz. Sadece Milli Eğitim’e 2003-2018 Yılları arasında yapılan, genel bütçeden aktarılan kamu kaynağı 4 milyar TL’dir. 2003-2017 arası gerçekleşen harcama 2 milyar 600 milyon TL’dir. Devam eden 1 milyar 350 milyon tutarındaki eğitim yatırımlarımızın yanında, 2017 yılının ikinci yarısında Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ve Milletvekillerimizin desteğiyle aldığımız 500 milyon TL’lik kaynağı hızlı bir şekilde yatırıma dönüştürmek suretiyle bu noktaya vardık” dedi.Şanlıurfa’nın eğitimdeki fiziki altyapısının içinden çıkılmaz bir halden çıktığını, artık önünü görebilir bir hale geldiğini ifade eden Vali Erin, Şanlıurfa’nın milli eğitim yatırımlarında bugün itibariyle Türkiye’de birinci sırada geldiğini söyledi.2003 Yılı itibariyle Şanlıurfa’nın toplam derslik sayısının 5100 olduğunu, bugün itibariyle 20000’in üzerine çıktığını dile getiren Vali Erin, “2002-2003 Yıllarında 1300 okulumuz vardı, bugün 2400’ün üzerinde okulumuz var. 2019 Yılına geldiğimizde ikili öğretimi sonlandırmak istiyoruz. Okul öncesinde Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştık, bunu da yüzde yüz yapmak istiyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de üniversite yerleşme oranında Şanlıurfa’nın dezavantajlı konumdan bir an önce sıyrılıp, çok daha fazla gencini üniversiteye gönderen bir şehir olmasını istiyoruz” diyerek, son 6-7 aylık süre içerisinde yüzde 38 olan okul öncesi okullaşma oranını yüzde 80’in üzerine taşıdıklarını belirterek, bunun başarılmasında emeği geçen Milli Eğitim camiası çalışanlarına teşekkür etti.İftar yemeğinde bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ise, Türkiye’nin genç nüfusunun iyi eğitilmesinde öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade ederek, gelecek dönemin başarılı gençlerin elinde şekilleneceğini dile getirdi.Şanlıurfa’nın şu anda 4 bin derslik, 7 bin öğretmen eksiği bulunduğunu belirten Bakan Fakıbaba, “Sayın Bakandan sözünü aldık, 5 bin öğretmen, 4 bin dersliği de tamamladığımızda Türkiye Şanlıurfa ortalamasını yakalamış olacak. 600 binin üzerinde gencimiz okulda okuyor. Yanılmıyorsam 70 bin de Suriyeli kardeşimiz okuyor. Şanlıurfa yaş ortalaması da 19,2 olarak düşünüldüğünde Milli Eğitim ve Diyanet İşlerine ne kadar önemli görev düştüğünün göstergesi diye düşünüyorum” dedi.