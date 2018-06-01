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Bu haber 01 Haziran 2018 02:40:41 Tarihinde eklenmiştir.

Yılmaztekin’e coşkulu karşılama

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, referandumda Türkiye rekorunun sahibi olan seçim bölgesindeki çalışmalarında, halka 24 Haziran seçimlerinin neden önemli olduğunu anlatıyor.

Yılmaztekin’e coşkulu karşılama

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, referandumda Türkiye rekorunun sahibi olan seçim bölgesindeki çalışmalarında, halka 24 Haziran seçimlerinin neden önemli olduğunu anlatıyor.
 
Seçim çalışmaları için geldiği memleketinde GAP Havaalanı’nda seçmenleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Milletvekili Av. Yılmaztekin, konvoy eşliğinde seçim bölgesi Harran ve Akçakale’ye geçerek partilileri ile seçim çalışmalarına katıldı. “24 Haziran’a kadar çalmadık kapı bırakmayacağız” diyen Milletvekili Yılmaztekin, “Çünkü, tarihimizin en önemli seçimine gidiyoruz” dedi.
 

SIRALAMAYA GİRİP GİRMEMEK ÖNEMLİ DEĞİL

Seçmenlerinin “gençliğin ağabeyi” dediği Milletvekili Yılmaztekin, aday sıralamasına girip girmemenin önemli olmadığını vurgulayarak, “Biz dava adamıyız. AK Parti’yi sadece bir siyasi parti olarak görmedik ki biz. Bu dava asırlar ötesinden tevdi edilen bir emanettir. Küfre karşı salladığımız kılıcımızdır, zırhımızdır, bedenimizdir, ruhumuzdur. Reisimizle ilk günkü aşkla ve daha fazlasıyla durmak yok yola devam” diye konuştu.
 
7 Haziran seçimlerinde il genelinde yüzde 46,8, seçim bölgesi Harran’da yüzde 55, Akçakale’de yüzde 59 olan AK Parti oylarını kendisinin de aday olduğu 1 Kasım seçimlerinde Akçakale  ilçesinde yüzde 89,5, Harran’da ise yüzde 83,6’ya yükselmesinde baş faktör olan Şanlıurfa’nın genç Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, 27. Dönem milletvekili aday listesinde olmadığı için kendisini sevenlerin küsmemesini istedi.
 
Yılmaztekin, “Ne dün ne bugün makam ve mevki hırsında hiç olmadım, yarın da olmayacağım. Seçmenlerim, hemşerilerim, sevenlerim, akrabalarım ve kısaca beni tanıyan herkes Reisimize bağlılığımı bilir. Onlar dün olduğu gibi bugün de yanımdalar şükürler olsun. Bizim derdimiz koltuk hevesi değil, memlekete hizmet aşkıdır” ifadelerine yer verdi.
 
Seçim değerlendirmesi yaptığı ekibine, son dakikaya kadar durmadan çalışma talimatı veren Milletvekili Yılmaztekin, son referandumda Türkiye rekoru kıran seçim bölgesi Harran ve ikinci sırada yer alan Akçakale ilçesinden başladığı seçim turunda bölgeyi adeta karış karış gezdi.
 
Gittiği her yerde sevgi gösterileriyle karşılanan Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, 24 Haziran’da Milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin neden önemli olduğunu anlatırken, şunları kaydetti
 
“Bu seçimde; 16 Nisan 2017'de referandumda oylanan Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ilgili son aşama da tamamlanmış olacak. Tam olarak hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte ülkenin beka sorununun çözümü anlamında büyük bir eşik atlanacak. Ülkemiz güçlü bir liderlikle yönetilme imkânına sahip olacak. Cumhur ittifakının seçimi kazanması ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşıyor.”
 

GAFLAR, DAYANAKSIZ AÇIKLAMALAR

“Cumhur karşıtı ittifakın meydanlarda yaptığı gaflar, mesnetsiz ve dayanaksız açıklamalar ortada” diyerek, muhalefeti sert bir dille eleştiren Yılmaztekin, şöyle devam etti
 
“ Halk bunları her gün basından ve televizyonlardan izliyor. Bizler de karşı ittifakın açıklamaları karşısında hayretler içerisindeyiz. Türkiye aleyhine senaryolar hazırlıyorlar. Ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kendisinin Amerika’dan telefonla arandığını ve Türkiye’nin terörist Fettullah Gülen’in iadesi için usulüne göre başvuruda bulunmadığının söylendiğini iddia etti. Ama arayanın kim olduğunu açıklayamadı. ‘Bu hainin başını neden teslim etmiyorsunuz’ diyemiyor, ABD’ye gönderdiğimiz 85 koli evrak için de ‘gazete kupürü’ diyor. Siyaset bu değil. Halkımız bunların açıklamalarına itibar etmiyor. Açıklamalarıyla ne kadar komik ve aciz duruma düştüklerinin farkına varamıyorlar. Halkımız bunlara kanmıyor.”
 

İLKLERİN SEÇİMİ

Milletvekili Yılmaztekin, bu seçimin ilklerin seçimi de olacağına dikkati çekerek, ilk defa 18 yaşın seçme ve seçilme yaşı olduğunu, yine ilk defa milletvekili sayısının 550’den 600'e çıkacağını, bakanların milletvekilleri arasından seçilmeyeceğini vurguladı.
 
Yılmaztekin, “Yeni dönem, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye dönemi olacaktır. Cumhur İttifakı ile birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansıması halk nazarında takdir görmüştür. Yeni dönemde meclis daha itibarlı, hükümet daha güçlü, bağımsız ve tarafsız yargı daha etkin olacaktır. Kısaca Türkiye bir şahlanışın eşiğinde ve bu fırsat kaçmamalı...” dedi.
 
Yılmaztekin, ekibi ile birlikte seçime kadar kapı kapı gezerek, seçimlerin önemini anlatmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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