Şanlıurfa’da 30 Suriyeli, sınava girmeden doktor oldu!

6 Haftalık Eğitim İle Doktor Oldular

Türk Doktorlarına Ne Oldu

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığında geçen temmuzda başlayan proje kapsamında, Türk hekimleri, Suriyeli doktorlara hasta muayenesi, çocuk aşısı, gebe takibi ve reçete yazımı gibi konularda 6 hafta eğitim verdi.Aldıkları 6 haftalık eğitim sonunda sertifikalarını alan Suriyeliler 12 branştan oluşan bir eğitim sistemi ile doktor oldular.Hükümetin kendilerine sunduğu imkan sayesinde Türk sağlık sisteminin işleyişini öğrenen, 12 branştan Suriyeli 30 doktor, kentte hekim ihtiyacı bulunan hastanelerde görevlendirildi. Bunu duyan vatandaşlar; “Bizim doktorlar mesleklerini yapabilmek için çeşit çeşit sınava giriyor. 6 haftada doktor mu olunur? Madem hekim eksiği var neden bizim vatandaşlar yerleştirilmiyor? Türk Doktorlarına ne oldu?” yorumunda bulundu.Suriyelilere Sertifika Töreni Düzenlendi6 haftalık eğitim ile doktor olan Suriyelilere, eğitimin verildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sertifika töreni düzenlendi.Törende konuşan hastane başhekimi İbrahim Halil Keşküş, Türkler ile Suriyeliler arasında sosyal ve kültürel fark bulunmadığını belirterek, “Ülkemizin bir nebze de olsa doktor açığını bu eğitimlerimiz kapatacak ve ülke ekonomisine katkı sunacaktır” diye konuştu.