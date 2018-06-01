İyi Parti Şanlıurfa Kurucu İl Başkanı Hasan Oğul durmak bilmiyor. Yoğun tempo ile çalışan İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekilleri gibi Oğul da Urfa’yı karış karış dolaşarak seçmene davalarından bahsediyor.Urfalıların İYİ Parti’ye bakış açısından memnun olan Hasan Oğul “Yaşasın! Urfalılar teslim olmadı” yorumunda bulunmayı da ihmal etmedi.