Bilici, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Açtı

Bilici, Şehitlerimize Dua Etti

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Hasan BİLİCİ, 20.Zırhlı Tugay komutanlığı tarafından Şehit Yakınları ve Gaziler onuruna verilen iftar programına katıldı.İftardan önce yemek organizasyonun yapıldığı yerde olan Bilici, ezan okunana kadar şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.Anlamlı bir iftar programında bulunduğu için oldukça mutlu olan Bilici, şehitlerimize duada bulunarak, iftar davetine katılan herkese teşekkür etti.