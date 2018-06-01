Badıllı’ya Ziyaretçi Akını

İmam Badıllı Kimdir?

İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İmam Badıllı, mahalle ve ilçelere yaptığı seçim ziyaretlerinden arta kalan zamanını seçim bürosunda değerlendiriyor.Birçok kesimden ziyaretçi alan Badıllı “Şanlıurfa iyi parti milletvekili adayı Sayın Hasan oğul seçim büromuzu ziyaret etti” yorumunda bulunarak parti arkadaşına bu yoğun zamanlarda kendilerine ayırdığı vakitten dolayı teşekkür ederek, mutluluk duyduğunu ifade etti.İmam Badıllı, 1963 yılında Urfa’da doğdu. Evli ve 8 çocuk babası olan İmam Badıllı, Müteahhit mesleğinin yanında uzun siyasi geçmişi ile de tanınıyor.İlk olarak 1985 yılında Saadet Partisi ile siyasi hayatına başladı.12 yıl DYP’den meclis üyeliğinde bulundu.9 yıl boyunca Ak Parti’den ilde 4, ilçede 5 yıl meclis üyeliği görevinde bulundu.Urfa Ziraat Odası Meclis Başkanlığının yanı sıra Karaköprü spor kulübü 2. Başkanlığı görevinde bulunan Badıllı, 2017 yılında Şanlıurfaspor’da Yönetici sıfatıyla görev yaptı.