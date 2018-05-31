Urfalı Spor Adamı İsmail Mutlu

İsmail Mutlu Neden Ayrı Kefeye Koyulmalı?

Şanlıurfa Basketbol İl Temsilcisi

İsmail Mutlu’nun Yeri Ayrı

Herkes Yerini Bilmeli

Şanlıurfa'da başkanlığını Mehmet Aktaşoğlu'nun yaptığı Amatör Spor Kulüpleri ASKF Yönetimi, düzenlediği ödül töreninde kendilerine yakın kişilere ödül verdiği için Urfa futbol kamuoyundan büyük tepki almıştı. Söz konusu ödül töreninde ödül alanlardan bir de İsmail Mutlu oldu.Urfa.com olarak İsmail Mutlu’yu ayrı kefeye koyduğumuzu belirtmek amacıyla bu haberi yayına sunuyoruz.İsmail Mutlu, Urfa'da yaklaşık 30 yıldır basketbola hizmet eden bir isim. Basketbola oyuncu olarak başladı ve çok iyi bir basketbolcu olarak devam etti. Bu süre zarfında kendi imkânı ve parasıyla İstanbul’a gidip antrenörlük kursu aldı. Belgesiyle Urfa'ya dönerek basketbola antrenör olarak Urfalı sporculara hizmet etti.Mutlu daha sonra Urfaspor basket takımında antrenör ve yöneticilik, onun ardından uzun yıllar basketbol il temsilciği ve son 10 yıl gazetede spor yazarlığı yaptı. Ayrıca televizyonda spor yorumculuğu yaparak Urfa’ya ömrünün nerdeyse tamamında spor anlamında hizmet etti ve hiç bir zaman asla para alıp cebine koymayarak, tam tersine cebinden vermiş olduğu paraları spora ve basketbola harcadı.Urfa’ya ve Urfa sporuna bu derece özverili bir şekilde hizmet etmiş olan İsmail Mutlu’nun ASFK Ödül Töreninde ödül almasını çok başka bir yere koyduğumuz için, Mutlu’nun şahsına yönelik bu haberi yayınlama zorunluluğu hissediyoruz.Yukarıda anlatıldığı gibi İsmail Mutlu basketbola verdiği çıkarsız, menfaatsiz emeklerle daha büyük ödülleri hak ediyor.Herkes yerini bilmeli. Bizde Urfa.com olarak Sayın Mutlu’nun yerini ve değerini biliyoruz onu ayrı yere koyuyoruz.