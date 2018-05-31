Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 31 Mayıs 2018 23:35:25 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Spor Adamı İsmail Mutlu

Geçtiğimiz günlerde ASKF (Amatör Spor Kulüpleri), spor adamlarına, spora katkı sunanlara plaket dağıtmış ve spor camiasından tepki almıştı. Biz de Urfa.com olarak bu tepkileri yerinde ve doğru bulup yayınladığımız haberde gerekli gördüğümüzü bir açıklama yapmak adına bu haberi yayına sunuyoruz. Söz konusu ödül töreninde ayrı kefeye koyulması gereken isimlerden bir tanesi İsmail Mutlu…

Urfalı Spor Adamı İsmail Mutlu

Şanlıurfa'da başkanlığını Mehmet Aktaşoğlu'nun yaptığı Amatör Spor Kulüpleri ASKF Yönetimi, düzenlediği ödül töreninde kendilerine yakın kişilere ödül verdiği için Urfa futbol kamuoyundan büyük tepki almıştı. Söz konusu ödül töreninde ödül alanlardan bir de İsmail Mutlu oldu.
 
Urfa.com olarak İsmail Mutlu’yu ayrı kefeye koyduğumuzu belirtmek amacıyla bu haberi yayına sunuyoruz.
 
 

İsmail Mutlu Neden Ayrı Kefeye Koyulmalı?

İsmail Mutlu, Urfa'da yaklaşık 30 yıldır basketbola hizmet eden bir isim. Basketbola oyuncu olarak başladı ve çok iyi bir basketbolcu olarak devam etti. Bu süre zarfında kendi imkânı ve parasıyla İstanbul’a gidip antrenörlük kursu aldı. Belgesiyle Urfa'ya dönerek basketbola antrenör olarak Urfalı sporculara hizmet etti.
 
 

Şanlıurfa Basketbol İl Temsilcisi

Mutlu daha sonra Urfaspor basket takımında antrenör ve yöneticilik, onun ardından uzun yıllar basketbol il temsilciği ve son 10 yıl gazetede spor yazarlığı yaptı. Ayrıca televizyonda spor yorumculuğu yaparak Urfa’ya ömrünün nerdeyse tamamında spor anlamında hizmet etti ve hiç bir zaman asla para alıp cebine koymayarak, tam tersine cebinden vermiş olduğu paraları spora ve basketbola harcadı.
 
 

İsmail Mutlu’nun Yeri Ayrı

Urfa’ya ve Urfa sporuna bu derece özverili bir şekilde hizmet etmiş olan İsmail Mutlu’nun ASFK Ödül Töreninde ödül almasını çok başka bir yere koyduğumuz için, Mutlu’nun şahsına yönelik bu haberi yayınlama zorunluluğu hissediyoruz.
 
 

Herkes Yerini Bilmeli

Yukarıda anlatıldığı gibi İsmail Mutlu basketbola verdiği çıkarsız, menfaatsiz emeklerle daha büyük ödülleri hak ediyor.
Herkes yerini bilmeli. Bizde Urfa.com olarak Sayın Mutlu’nun yerini ve değerini biliyoruz onu ayrı yere koyuyoruz.


 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfalı Spor Adamı İsmail Mutlu
Urfalı Spor Adamı İsmail Mutlu
Geçtiğimiz günlerde ASKF (Amatör Spor Kulüpleri), spor adamlarına, spora katkı sunanlara plaket dağıtmış ve spor camiasından tepki almıştı. Biz de Urfa.com olarak bu tepkileri yerinde ve doğru bulup yayınladığımız haberde gerekli gördüğümüzü bir açıklama yapmak adına bu haberi yayına sunuyoruz. Söz konusu ödül töreninde ayrı kefeye koyulması gereken isimlerden bir tanesi İsmail Mutlu…
Akbaş, 'Aşağılamak Kimin Haddine'
Akbaş, 'Aşağılamak Kimin Haddine'
STK Başkanı Faruk Akbaş, mesleğimizi aşağılamaya çalışanların olduğunu söyleyerek, “Helal para kazanmak için mücadele edenlerdeniz” dedi.
Askf Yönetimine Ağır Suçlamalar
Askf Yönetimine Ağır Suçlamalar
"Körler, sağırlar birbirini ağırlar "... Şanlıurfa'da başkanlığını Mehmet Aktaşoğlu'nun yaptığı Amatör Spor Kulüpleri ASKF Yönetimine Urfa futbol kamuoyundan büyük tepki var.
Fakıbaba’ya Tepkiler Dinmek Bilmiyor
Fakıbaba’ya Tepkiler Dinmek Bilmiyor
Geçtiğimiz gün Urfa’daki bir otelde katıldığı iftar yemeğinde Abdülkadirr İkbal’in onu dinlemek istemediğini dile getirdiği sözlerine “Dinlemek istemiyorsan defol git” diye karşılık veren Fakınbaba’ya tepkiler çığ gibi büyüyor.
Fakıbaba İftar Yemeğinde Azarladı. 'Dinlemiyorsan Defol Git'
Fakıbaba İftar Yemeğinde Azarladı. 'Dinlemiyorsan Defol Git'
Tarım Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa El Ruha otelinde katıldığı iftarda konuşma yaptığı sırada kendisini dinlemek istemediğini söyleyen kişiyi kalabalığın içinde "dinlemiyorsan defol git, çık dışarı" diyerek azarladığı iddia edildi.
Urfa'da 3 engelli Çocuğu İle Yaşam Mücadelesi Veren Baba, Yardım Bekliyor
Urfa'da 3 engelli Çocuğu İle Yaşam Mücadelesi Veren Baba, Yardım Bekliyor
Urfa’daki mülteci ailenin acı durumu ramazan ayında yürekleri burkan cinsten. Çöpten topladığı ekmeklerle oruçlarını tutmaya çalışan aile Urfalılardan yardım bekliyor.
Fakıbaba'dan Pınarbaşı'na Sert Tepki
Fakıbaba'dan Pınarbaşı'na Sert Tepki
24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, AK Parti'nin milletvekili listesine tepki gösteren Birecik Belediye Başkanı Pınarbaşı, Parti zarar görmesin diye tepkisini yumuşattığını dile getirip, itirazlarından vazgeçmeyeceğini dile getirmişti. Bu açıklamayı gören Fakıbaba, katıldığı televizyon programında Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı’na tepki gösterdi.
Urfa'ya Millet Bahçesi Kurulacak Mı?
Urfa'ya Millet Bahçesi Kurulacak Mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de taşınacak olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yerine 'Millet Bahçesi' yapılacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra Millet Bahçesi nedir? Millet Bahçesi nereye yapılacak? sorularının yanıtı google gibi arama motorlarında aranmaya başlandı. Erdoğan’ın açıklamasından sonra Büyük alanların değerlendirilmesi konusunda en iyi alternatif olan Millet Bahçesi Urfa’ya neden kurulmuyor? diye sorular gelmeye başladı. Üstelik Urfa’da bu projeye uygun terk edilmiş bir alan bile varken…
Urfa'nın Tarihini Değiştirmeye Tenezzül Eden Cahil Kim?
Urfa'nın Tarihini Değiştirmeye Tenezzül Eden Cahil Kim?
Harran Kapısı’nın girişlerinden bir tanesinin isminin yetkililerin tarafından keyfi olarak değiştirilmesi Urfalıları kızdırdı. Milyon yıllık ismi Harran Kapı olan yer Barla Kapısı olarak değiştirilmiş. Kapının ismini görenler gözlerine inanamadığı durum için; tarihi değiştirmeye kimin hakkı var diyerek sitemde bulunsa da konu hakkında büyük bir cahillik yapıldığını ve bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.
Çam Ağaçlarından Sonra Çınar Ağaçlarını da Hastalık Vurdu
Çam Ağaçlarından Sonra Çınar Ağaçlarını da Hastalık Vurdu
Urfa’da kuruyan çam ağaçlarından sonra aynı sorun çınar ağaçlarında da görülmeye başladı. Çam ağaçlarına hala müdahale edilmediğini dile getiren doğaseverler, bu şekilde giderse çınar ağaçlarının da gözlerinin önünde kuruyup gideceklerini üzülerek dile getirdiler.
Ak Partili Belediye Başkanı, Partisinin Vekil Listesini Protesto Etti
Ak Partili Belediye Başkanı, Partisinin Vekil Listesini Protesto Etti
Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, AK Parti'nin milletvekili listesine tepki gösterdi. Parti zarar görmesin diye tepkisini yumuşattığını dile getiren Pınarbaşı, itirazlarından vazgeçmeyeceğini de vurguladı.
Urfalı Çiftçi, Bahçesine Girdi Büyük Şok Yaşadı
Urfalı Çiftçi, Bahçesine Girdi Büyük Şok Yaşadı
Şanlıurfa’nın Kabacık köyünde yaşan çiftçi, fıstık bahçesine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Fıstıklarının kesildiğini gören çiftçi olayı polise bildirdi. Büyük zarar eden çiftçi düşman sahibi olduklarını da bildirerek herkesten şüphelendiğini ifade etti.
Büyükelçi Hong-Ghi-Choi Urfa’da…
Büyükelçi Hong-Ghi-Choi Urfa’da…
Urfa'dan,Filistin'e Yardım Kampanyası...
Urfa'dan,Filistin'e Yardım Kampanyası...
Fakıbaba ve Vali Erin'den,Urfa'ya Müjde!
Fakıbaba ve Vali Erin'den,Urfa'ya Müjde!
Açık Kapı’dan Muhtaç Ailelere Ramazan Kolisi
Açık Kapı’dan Muhtaç Ailelere Ramazan Kolisi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
32°C / 17°C
Durum
Parçalı Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:15
Güneş
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:19
Akşam
19:48
Yatsı
21:23
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿