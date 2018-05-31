Ankara Kuşu,Ekinci'yi Yemeye Çalışıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada AK Parti’yle ilgili paylaşımlar yapan Ankara Kuşu adlı hesabın kime ait olduğunu bulduğunu açıkladı.

Ankara Kuşu adlı hesabın kriptoFETÖ'cü olduğunu söyleyen Gökçek, hesabın eski FETÖ ve PKK yandaşı olduğu iddiasında bulundu. Gökçek kripto hesabı biri kadın iki kişinin yönettiğini iddia ederken erkek yöneticinin Kocaeli'nde ikamet etitğini, kadın yöneticinin isminin ise bir dağ çiçeğiğinin adı olduğunu söyledi.



İşte o tweetler;











































































