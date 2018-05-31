Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 31 Mayıs 2018 01:41:26 Tarihinde eklenmiştir.

Ankara Kuşu,Ekinci'yi Yemeye Çalışıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek Twitter'da AK Parti’yle ilgili paylaşımlar yapan Ankara Kuşu adlı hesabın kime ait olduğunu tespit ettiğini açıkladı.

Ankara Kuşu,Ekinci'yi Yemeye Çalışıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada AK Parti’yle ilgili paylaşımlar yapan Ankara Kuşu adlı hesabın kime ait olduğunu bulduğunu açıkladı.

Ankara Kuşu adlı hesabın kriptoFETÖ'cü olduğunu söyleyen Gökçek, hesabın eski FETÖ ve PKK yandaşı olduğu iddiasında bulundu. Gökçek kripto hesabı biri kadın iki kişinin yönettiğini iddia ederken erkek yöneticinin Kocaeli'nde ikamet etitğini, kadın yöneticinin isminin ise bir dağ çiçeğiğinin adı olduğunu söyledi. 

İşte o tweetler;





































Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Ballıca Köyü, Bakış’a Söz Verdi
Ballıca Köyü, Bakış’a Söz Verdi
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, Ballıca köyünü ziyaret etti. ziyaretinden oldukça memnun klan Bakış’a Ballıca’dan destek sözü geldi
Karaman,Trabzonspor'a İmza Attı..
Karaman,Trabzonspor'a İmza Attı..
Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirilen Ünal Karaman için bir imza töreni düzenlendi. .
Ankara Kuşu,Ekinci'yi Yemeye Çalışıyor!
Ankara Kuşu,Ekinci'yi Yemeye Çalışıyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek Twitter'da AK Parti’yle ilgili paylaşımlar yapan Ankara Kuşu adlı hesabın kime ait olduğunu tespit ettiğini açıkladı.
Fakıbaba;'Halkın Hizmetkarıyım'
Fakıbaba;'Halkın Hizmetkarıyım'
​​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin AK Parti ile atağa kalktığını belirterek, "O dönem ortalama bir hekim arkadaşımız 150 hastaya bakardı ama şimdi Allah'a çok şükür genelde büyük bir ilerleme var. Emin olun çok samimi olarak söylüyorum, herkes konuşuyor ama AK Parti yapıyor. Biz halkın hizmetkârıyız, halkın arasındayız." dedi.
'Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli'
'Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli'
Öğretmen açığı bulunan illerde sorunun çözümü olarak sözleşmeli öğretmenliiğin uygulanmasına tepki gösteren Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, bakanlığa çağrıda bulunarak "Öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına derhal son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir" dedi.
Gökçe,Sulama Birliği Başkanlarıyla Bir Araya Geldi...
Gökçe,Sulama Birliği Başkanlarıyla Bir Araya Geldi...
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü sahasında görev yapan 24 sulama birliği başkanı ile kamudan yeni atanan sulama birliği başkanları, bölge müdürü Ahmet Ersin Gökçe’nin ev sahipliğinde bir araya geldi.
Urfalı Büyükelçiden,Şanlıurfa Pasajı Vurgusu...
Urfalı Büyükelçiden,Şanlıurfa Pasajı Vurgusu...
Çin Uluslararası Ticaret Odası (CCOIC)’na bağlı İpek Yolu Uluslararası İşbirliği Çalışma Komisyonu üyeleri, Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi hemşehrimiz Abdulkadir Emin Önen’i elçilik konutunda ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundular.
Eğitim Çalışanlarının Gür Sesi, Sendikacılığın En Güçlü Adresiyiz
Eğitim Çalışanlarının Gür Sesi, Sendikacılığın En Güçlü Adresiyiz
Kamuajans.com - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada Eğitim-Bir-Sen olarak, emek ve özgürlük mücadelemizde eğitim çalışanlarının haklarını koruyarak, kazanımlarını artırarak, üyenin ve ülkenin menfaatlerini gözeterek geldikleri bu Mayıs ayında yetkilerini daha da perçinlediklerini belirtti.
Sayık’a Akçakalelilerden Büyük İlgi
Sayık’a Akçakalelilerden Büyük İlgi
27. Dönem MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Mahmut Sayık Akçakale’de seçim bürosu açılışlarına katıldı. Açılışla beraber ziyaretlerini de ihmal etmeyen Sayık, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.
Yılmaz, Taraftarların Desteğini Talep Etti
Yılmaz, Taraftarların Desteğini Talep Etti
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz'ın Karaköprü Belediyespor yöneticileri, taraftarlarını ziyaret etti.
3 Bin Sığır etinde 'Deli Dana' Hastalığına Rastlandı
3 Bin Sığır etinde 'Deli Dana' Hastalığına Rastlandı
Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal edilmiş: 'Tahlil raporları yabancı dildeydi, anlamadık'... Türkiye'nin Polonya'dan ithal ettiği sığır etinde deli dana hastalığına rastlandığı belirlendi. Tarım Bakanlığı uzmanı, "Tahlil raporları Polonya dilinde yazıldığı için ne yazdığını anlamadık" dedi.
Yanmaz, Çalışmaları Hızlandırdı
Yanmaz, Çalışmaları Hızlandırdı
Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili Niyazi Yanmaz’ın haftalık sosyal medya sohbetini gerçekleştirdi. Seçim çalışmalarına son gaz devam eden Yanmaz’ın son durağı hal pazarı oldu.
Karaman,Trabzonspor'a İmza Attı..
Karaman,Trabzonspor'a İmza Attı..
Ankara Kuşu,Ekinci'yi Yemeye Çalışıyor!
Ankara Kuşu,Ekinci'yi Yemeye Çalışıyor!
Fakıbaba;'Halkın Hizmetkarıyım'
Fakıbaba;'Halkın Hizmetkarıyım'
'Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli'
'Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli'
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
32°C / 19°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:16
Güneş
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:19
Akşam
19:47
Yatsı
21:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿