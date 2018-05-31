'Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli'

Eğitim-Bir-Sen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Sendika Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun öğretmen açığının kapatılması amacıyla uygulanan sözleşmeli öğretmenliğin soruna çözüm getiremediği gibi yeni sorunlara yol açtığını ifade ederek "Sözleşmeli öğretmenlerin, statüleri nedeniyle, eğitim kurumu içinde öğrencilere karşı otoriteleri sarsılmakta, bu da eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkilemektedir. Sözleşmeli öğretmenler eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilmeyerek, kariyer ve mesleki gelişim hakları ellerinden alınmaktadır. Yer değişikliği başta olmak üzere, kadrolu öğretmenlerin sahip oldukları hakların tanınmaması, bir yandan telafisi mümkün olmayan mağduriyetler oluşturmakta, diğer yandan hem öğretmen hem de Bakanlık için gereksiz ve uzun bir yargılama sürecine yol açmaktadır" dedi.

Amacın öğretmenlerin kalıcı istihdamlarını sağlamaksa, bunun yolunun cezbedici teşvikler olduğunu belirten Coşkun, bakanlığa şu çağrıda bulundu:

"Öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından 6 yıl boyunca ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi, sağlık ile işsizlik arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına derhal son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir. "