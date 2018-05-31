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Bu haber 31 Mayıs 2018 01:22:46 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da İlk Defa Yapıldı!

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde göreve başlayan Türkiye’nin önde gelen Karaciğer Nakil Uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa’da ilk ameliyatını gerçekleştirdi.

Urfa'da İlk Defa Yapıldı!

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Kliniğinde uzun yıllar çalıştıktan sonra Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir süre önce göreve başlayan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, aynı klinikte çalışan Dr. Öğretim Üyeleri Orhan Gözeneli, Faik Tatlı, Hüseyin Cahit Yalçın ile birlikte, Dilşah Manar (56) isimli hastaya başarılı bir ameliyat yaparak, hastanın sağlığına kavuşmasını sağladılar.

Diyarbakır’dan Harran Tıp’a sevk edilen ve aylardır devam eden karın ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık ve zayıflama şikâyetleri olan Dilşah Manar, Genel Cerrahi Kliniği’ne yatırıldı. Yapılan tetkiklerde karaciğerin sol yarısından başlayıp sağ yarısına uzanan tümöral kitle tespit edildi. Gerekli tıbbi hazırlıktan sonra, başarılı bir ameliyatla karaciğerinin % 65’i tümörleriyle beraber çıkarılan hasta Dilşah Manar, ameliyat sonrasında kısa sürede sağlığına kavuştu. Hasta ve yakınları, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ve ekibine, hastane çalışanlarına ve idarecilerine, teşekkür ettiler.

Şanlıurfa’da böyle büyük çapta bir ameliyatın ilk defa yapıldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, mevcut Karaciğer Organ Nakli Servisini yenileyip aktifleştirdiklerini, bölgemizde nakil bekleyen karaciğer hastalarının transplantasyon ameliyatlarını yakında yapmaya başlayacaklarının müjdesini de verdi.
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Sağlık
Urfa'da İlk Defa Yapıldı!
Urfa'da İlk Defa Yapıldı!
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde göreve başlayan Türkiye’nin önde gelen Karaciğer Nakil Uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa’da ilk ameliyatını gerçekleştirdi.
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