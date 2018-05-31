Urfalı Büyükelçiden,Şanlıurfa Pasajı Vurgusu...

Çin Uluslararası Ticaret Odasından Pekin Büyükelçisi Önen’e ziyaret

Çin Uluslararası Ticaret Odası (CCOIC)’na bağlı İpek Yolu Uluslararası İşbirliği Çalışma Komisyonu üyeleri, Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi hemşehrimiz Abdulkadir Emin Önen’i elçilik konutunda ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundular.Çin Uluslararası Ticaret Odası (CCOIC)’na bağlı İpek Yolu Uluslararası İşbirliği Çalışma Komisyonu üyelerini Büyükelçilikte kabul eden ÇHC Pekin Büyükelçisi Emin Önen, İpek Yolu Uluslararası İşbirliği Çalışma Komisyonu üyeleriyle, Çin ve Türkiye arasında ticaretin geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları üzerine görüşmelerde bulunduklarını söyledi.Büyükelçi Önen, Çin gibi dünya devi bir ülke ile sadece ticaret ve sanayi alanında değil her alanda işbirliğine gitmek için her iki ülke olarak gayret sarf ettiklerini, zaten ülkemizde en fazla Şanlıurfa’mızın pasaj esnaflarının Çin ile ticari faaliyetlerinin olduğunu belirtti.