Eğitim Çalışanlarının Gür Sesi, Sendikacılığın En Güçlü Adresiyiz

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, '' Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için harcadığımız çaba, hazırladığımız raporlar ve yaptığımız araştırmalarla bu yıl da en fazla teveccüh gören sendika,eğitim çalışanlarının alandaki en güçlü sözcüsü, yine masadaki tek temsilcisi olduk.

Değerlerimize bağlı kalarak, millî ve manevi gelişimimizde aktif rol alarak, hak arayanların buluşma adresi, ülkemizin düşünen aklı, entelektüel duyarlılığın havzası ve zor zamanlardaki cesaretiyle hakta birleşmenin, toplumla bütünleşmenin ana merkeziyiz.

Bu, günübirlik veya bir yıla mahsus başarı değil.İlk başladığımız günden bugüne doğru istikametin, insan odaklı yaklaşımın, elde edilen kazanımların, dün ilk tuğlayı koyan el ile bugün son teri akıtanın taşıdığı aynı hissiyatın getirdiği sonuçtur.

Eğitim-Bir-Sen, sadece önde ve öncü olan bir emek mücadelesi değil, aynı zamanda hepimiz için büyük bir imkân, büyük bir çözüm odağı, geleceğe yönelik büyük bir yürüyüşün adresidir.

İddiası ve idealleri olan bir camia olarak, sayısal çoğunluğumuzun bize yüklediği sorumluluk, tarihi misyon, kültürel aidiyet bilinciyle hareket ediyor, edeceğiz. Kemiyet olarak fazlalığımızı keyfiyet olarak daha iyi bir zemine taşıma gayretimizi sürdüreceğiz.

Haklı dava etrafında bir araya gelmiş, birlerden bine, binlerden on binlere, yüz binlere ulaşma başarısının özünde saklı güç dünden bugüne haklı olan yolun doğrulukla yürünmesidir. Bizim gücümüz haklılığın, doğruluğun gücüdür.

Genel yetkide 8. yıl. İstanbul-Ankara başta olmak üzere bu yıl da tüm illerimizde örgütlü gücümüz farkını ortaya koymaya devam etti. "Güçlü teşkilat,güçlü sendika." Teşkilatlarımızı yürekten kutluyorum.

Başkanlarımızın dirayeti, temsilcilerimizin adanmış gayreti, üyelerimizin cefakâr idealizmiyle saflarımıza yeni değerler katıldı: Üye sayımız, KYK’da 5.203, üniversitelerde 31.964, Millî Eğitim’de 389.480 olmak üzere, toplamda 426.647’ye çıktı. Teşekkürler.