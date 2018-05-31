Akbaş, 'Aşağılamak Kimin Haddine'

İşimiz Hıyar Satmak

Helal Lokma Peşindeyiz

STK Başkanı, Urfa’nın değerli şahsiyetlerinden olan Faruk Akbaş, çalışmalarıyla, faaliyet ve yardımlarıyla büyük kesimin oldukça iyi tanıdığı değerlerden bir tanesidir. Her nasıl olduysa bugün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akbaş, mesleğini aşağılamaya çalışanlara iki çift laf söyledi.Akbaş, bazı kesimlerin hal esnafını aşağıladığını ve bu durumun oldukça can sıkıcı olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Akbaş;“Bizler Hampayız... İşimiz, frenk, isot ve de HIYAR satmak...Kendini bilmez, mesleğimizi aşağılamaya çalışan, utanmazlar var.” dedi.Ulan biz ihalelerde vurgun peşinde değil, gecenin yarısı, helal lokma kazanmak için, mücadele edenlerdeniz. Haddinize mi düşmüş hâl esnafını aşağılamak...”