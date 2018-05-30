Sayık’a Akçakalelilerden Büyük İlgi

27. Dönem MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Mahmut Sayık Akçakale’de seçim bürosu açılışlarına katıldı. Açılışla beraber ziyaretlerini de ihmal etmeyen Sayık, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.Akçakale seçim bürosu açılışına katılan MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Mahmut Sayık, açılış ile ilgili şunları ifade etti;“MHP MYK üyelerimiz, MHP Şanlıurfa il Başkanımız, ilçe Başkanlarımız, MHP Şanlıurfa kadın kolları başkanımız, Ülkü ocaklarımızın Kıymetli il ve ilçe başkanları, 27. Dönem MHP Şanlıurfa Milletvekili Adaylarımız ve gönüldaşlarımızın yoğun katılımlarıyla Akçakale seçim Bürolarımızın açılışını yaptık.”Öte yandan ziyaretlerini de aksatmayan Sayık; Mihrablı mahallemizi ziyaret ederek Liderimiz Sn.Devlet BAHÇELİ’nin selamlarını ilettik.” dedi.