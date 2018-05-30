Yanmaz, Çalışmaları Hızlandırdı

Urfa’nın ilçeleri de dahil olmak üzere ziyaret programını yapan Yanmaz, dün hal pazarını gezerek esnaf ile sohbet etti.1 aydan az kalması ile çalışmalarını daha da hızlandırdığını ifade eden Yanmaz, “Urfalıların gösterdiği ilgi ve alakadan oldukça memnunuz.” dedi.Saadet partisi Milletvekilleri adayları olarak her koldan ayrı ayrı ziyaretlerini sürdürdüklerini dile getiren Yanmaz, Esnaf ziyaretleri, kurum, dernek ziyaretleri yapıp kalabalık toplantılarda ülkenin gidişatını konuştuklarını da ifade etti.Yoğun günler geçirdiğini söyleyen Yanmaz, sosyal medya programına ülkenin ekonomik ve adalette hangi seviyede olduğunu ve ortadaki sorunlarla ilgili nasıl çözüm üretilir gibi soruların cevaplarını vererek, programını tamamladı.