Urfa İçin 2 Haziran Uyarısı...

-"SINAV VARKEN HERKES SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET ETMELİ"

-"GEÇMİŞ YILLARDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR TEKRARLANMASIN"

Bu yıl yapılacak sınavların seçim propagandası dönemine denk geldiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,dedi.Öğrencilerimizin geleceğini belirleyen sınavlar esnasında tüm vatandaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,şeklinde konuştu.Geçmiş yıllarda sınav günü yapılan bilinçsiz davranışların bu yıl tekrarlanmaması gerektiğini ifade eden Palandöken,diye konuştu.