Urfalı Vekile Sert Tepki,Öküz...

CHP SEÇMENİNİ ÖKÜZ YERİNE KOYMAYIN

BU ALÇAKLIK TARİHE GEÇTİ

Oda TV yazarı Nihat Genç, CHP'nin seçim beyannamesine ateş püskürdü.Mahmut TanalSosyal medya hesabından açıklama yapan Nihat Genç, CHP İstanbul Milletvekili URFALI Mahmut Tanal'a 'CHP seçmenini öküz yerine koymayın' diyerek tepkisini dile getirdi.'Bölücü etnik programınızı afişe ettik yeterince rezil oldunuz' diyen Nihat Genç 'Unutmayın biz bağımsız cumhuriyetçi CHP'liyiz. Siz ise başında yeni olan bu ihanet bildirgesini yazan yeni CHP'li. Birgün Ayman, Onur Öymen'leri kovup yerine Eren Erdem, Mehmet Bekaroğlu'nu getiren yeni CHP. Biz eğilmedik, satmadık ama siz işte PKK'yla anlaşıp Sevr'den beter maddeleri bildirinize yazmışsınız. Bu alçaklık artık tescillenip tarihe geçmiştir ve tarih sizi Ali Kemal'ler Vahdettin'lerin. FETÖ'cülerin yanına çoktan koymuştur' ifadelerini kullandı.,Nihat Genç