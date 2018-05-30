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Bu haber 30 Mayıs 2018 01:46:01 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vekile Sert Tepki,Öküz...

CHP'nin açıkladığı seçim beyannamesine tepki gösteren Nihat Genç açtı ağzını yumdu gözünü...

Urfalı Vekile Sert Tepki,Öküz...

Oda TV yazarı Nihat Genç, CHP'nin seçim beyannamesine ateş püskürdü.

CHP SEÇMENİNİ ÖKÜZ YERİNE KOYMAYIN

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Mahmut Tanal

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nihat Genç, CHP İstanbul Milletvekili URFALI Mahmut Tanal'a 'CHP seçmenini öküz yerine koymayın' diyerek tepkisini dile getirdi.

BU ALÇAKLIK TARİHE GEÇTİ


'Bölücü etnik programınızı afişe ettik yeterince rezil oldunuz' diyen Nihat Genç 'Unutmayın biz bağımsız cumhuriyetçi CHP'liyiz. Siz ise başında yeni olan bu ihanet bildirgesini yazan yeni CHP'li. Birgün Ayman, Onur Öymen'leri kovup yerine Eren Erdem, Mehmet Bekaroğlu'nu getiren yeni CHP. Biz eğilmedik, satmadık ama siz işte PKK'yla anlaşıp Sevr'den beter maddeleri bildirinize yazmışsınız. Bu alçaklık artık tescillenip tarihe geçmiştir ve tarih sizi Ali Kemal'ler Vahdettin'lerin. FETÖ'cülerin yanına çoktan koymuştur' ifadelerini kullandı.,
Nihat GenÃ§, CHP'nin seÃ§im beyannamesine fena saydÄ±rdÄ±!
Nihat Genç
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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