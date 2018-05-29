Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 29 Mayıs 2018 20:18:39 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses’in hayran olduğu şarkıcı kim?

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak yeni single’ı “Maalesef”i UçanKuş TV’ye anlattı.

Tatlıses’in hayran olduğu şarkıcı kim?

Yapımcılığı Polat Yağcı, söz ve müziği Mansur Ark’a, aranjesi ise Ceyhun Çelikten’e ait olan ‘Maalesef’ single’ı müzik marketlerdeki yerini alan Dilan Çıtak UçanKuş TV’ye özel açıklamalar yaptı.

Eğlenceli ve güzel bir iş yaptıklarını söyleyen Dilan Çıtak “90’lı yılların en çok sevilen parçalarından birisini coverladık. 2018 versiyonuyla sunduk. İnşallah çok beğenilecek. Bu yaz Bodrum beachları yıkılacak” dedi.

Hedefinin büyük bir orkestrasıyla binlerce kişiye yurtdışında konser vermek ve iyi isimlerle düet yapmak olduğunu ifade eden genç şarkıcı “Kesinlikle bir gün Justin Timberlake ile şarkı söyleyeceğim” iddiasında bulundu.

Kendisi gibi şarkıcılık yapan kardeşi İdo Tatlıses ile de düet yapıp yapmayacakları sorusuna “Bir ara düşündük ama şuan iki farklı kariyer sahibi olduğumuz için herkes önce kendisini bir yola sokup, kendisi olmaya çalışıyor. Benim de şuan daha ikinci işim. İnşallah birkaç iş sonra böyle bir plan içinde olabiliriz” şeklinde cevap verdi.
Etiketler
Yorum Yap
Magazin
Gittikçe eriyor! Son hali olay oldu...
Gittikçe eriyor! Son hali olay oldu...
Yasemin Şefkatli, mutlu bir beraberlik yaşadığı sevgilisi İdo Tatlıses ile instagram'da bir fotoğraf paylaştı.
Tatlıses’in hayran olduğu şarkıcı kim?
Tatlıses’in hayran olduğu şarkıcı kim?
İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak yeni single’ı “Maalesef”i UçanKuş TV’ye anlattı.
Urfa'da,Film Çekecek!
Urfa'da,Film Çekecek!
Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu, ‘Fenomen türkücü’, Türk Halk Müziğinin Elvis Pres-Lo’su diye tanımladığı Mahmut Tuncer’le röportaj yaptı.
Tatlıses'e Şok;Bir daha İbo’nun elini öpmem
Tatlıses'e Şok;Bir daha İbo’nun elini öpmem
O bir Halaylama... O bir 21. Halay Komutanı... O bir Lord of the Halay... O bir “Bana bir mendil verin dünyayı yerinden oynatayım” diyen fenomen türkücü... O Türk halk müziğinin Elvis Pres-Lo’su...
Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız: Paralarım...
Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız: Paralarım...
İbrahim Tatlıses'le olan evliliği 2013'te biten ancak ünlü türkücüyle yeniden bir araya geleceği konuşulan Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Urfalı Türkücü,Tuncer;Shakira Yoksa Ben de Yokum!
Urfalı Türkücü,Tuncer;Shakira Yoksa Ben de Yokum!
Mahmut Tuncer, yeni albümü Lo By Mahmut Tuncer ile Yasemin Şefik'in Best FM'de ki programına konuk oldu. Ünlü türkücü ilginç açıklamalarda bulundu.
Tatlıses,Kanal D'ye İsyan Etti!
Tatlıses,Kanal D'ye İsyan Etti!
İbrahim Tatlıses, daha önce severek izlediğini açıkladığını İnsanlık Suçu dizisinin yayından kaldırılmasının ardından Kanal D'ye isyan etti.
'Urfalıyı Ben Keşfettim'
'Urfalıyı Ben Keşfettim'
İlk plağını 45 yıl önce çıkartan, “Türkü okunmaz türkü yaşanır” diyen İzzet Altınmeşe, sevenlerine hayatıyla örnek bir kişilik oldu. Magazin aleminden hep uzak durdu, kendini Türk Halk Müziği’ne adadı. Besteleri ve sözleri dillerden gönüllere aktı. Altınmeşe ile hayatını, türküleri, anıları ve ülkedeki müziğin durumunu konuştuk
İbrahim Tatlıses'ten 7 Yıl Sonra Bir İlk
İbrahim Tatlıses'ten 7 Yıl Sonra Bir İlk
Uzun zamandır müzik çalışmalarına ara veren İbrahim Tatlıses 7 yıl sonra geri döndü.
Urfalı LO İle Geliyor,‘Urfa Ağlar Ben Ağlarım’
Urfalı LO İle Geliyor,‘Urfa Ağlar Ben Ağlarım’
Uzun süren bir aranın ardından Mahmut Tuncer’den sevenlerine albüm sürprizi geldi.
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
“O Ses İsrail”de seslendirdiği İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısıyla birinci olan Sapir Saban’la ilk kez geldiği İstanbul’da buluştuk İsrail devletinin 70. yıldönümü nedeniyle Hilton Oteli’nde konser veren Saban, “İbrahim Tatlıses’le tanışmayı çok isterdim” dedi.
Urfalı Türkücü,Tuncer “LO” İle Geliyor!..
Urfalı Türkücü,Tuncer “LO” İle Geliyor!..
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’den uzun bir aradan sonra albüm sürprizi geldi. Sevenlerinin uzun bekleyişine 11 parçalık albümle son veren sevilen türkücü, 8 Mayıs’ta çıkacak albümü ‘Lo By Mahmut Tuncer’ ile bu yaz çok eğlendirecek gibi görünüyor.
Urfa'da ki O Ölümle İlgili Soruşturma Başlatıldı...
Urfa'da ki O Ölümle İlgili Soruşturma Başlatıldı...
Urfa İçin 2 Haziran Uyarısı...
Urfa İçin 2 Haziran Uyarısı...
Gittikçe eriyor! Son hali olay oldu...
Gittikçe eriyor! Son hali olay oldu...
Urfalı Vekile Sert Tepki,Öküz...
Urfalı Vekile Sert Tepki,Öküz...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
31°C / 19°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:17
Güneş
05:01
Öğle
12:29
İkindi
16:18
Akşam
19:46
Yatsı
21:21
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿