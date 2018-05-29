Tatlıses’in hayran olduğu şarkıcı kim?

Yapımcılığısöz ve müziği’a, aranjesi ise’e ait olan ‘’ single’ı müzik marketlerdeki yerini alanUçanKuş TV’ye özel açıklamalar yaptı.Eğlenceli ve güzel bir iş yaptıklarını söyleyen“90’lı yılların en çok sevilen parçalarından birisini coverladık. 2018 versiyonuyla sunduk. İnşallah çok beğenilecek. Bu yaz Bodrum beachları yıkılacak” dedi.Hedefinin büyük bir orkestrasıyla binlerce kişiye yurtdışında konser vermek ve iyi isimlerle düet yapmak olduğunu ifade eden genç şarkıcı “Kesinlikle bir günile şarkı söyleyeceğim” iddiasında bulundu.Kendisi gibi şarkıcılık yapan kardeşiile de düet yapıp yapmayacakları sorusuna “Bir ara düşündük ama şuan iki farklı kariyer sahibi olduğumuz için herkes önce kendisini bir yola sokup, kendisi olmaya çalışıyor. Benim de şuan daha ikinci işim. İnşallah birkaç iş sonra böyle bir plan içinde olabiliriz” şeklinde cevap verdi.