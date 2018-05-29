Urfa Esnafı Kan Ağlıyor,Yanmaz’a Dert Yandılar!

24 Haziran Seçimlerine sayılı günler kala adayların seçim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Esnafını ziyaret eden Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Yeni dönemde Şanlıurfa Esnafını Saadet Partisi Çatısı Altında daha iyi yaşam şartları altında toplanmaya davet etti.Şanlıurfalı esnafların iş hacimlerinin durma noktasına geldiğini ve esnafların kredi ve çeklerini ödemekte güçlük çektiklerini belirten Esnaflar, Saadet Partisinin bu konuda geleceğe dair önemli projelerinin olmasının kendileri için önemli bir tercih olduğuna dikkat çektiler.Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz’ın geçmiş dönemlerde de başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çeken Esnaflar; “Sayın Yanmaz, yeni dönemde daha kapsamlı ve çözüm önerileri geniş bir vizyonla bu göreve talip.Bizler Şanlıurfalı esnaflar olarak adeta kan ağlıyoruz. Birçok arkadaşımız kendi işyerlerini kapatarak çeşitli fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı bir bölümü tarım işçiliğine yöneldi birçoğu ise Şanlıurfa’yı terk etmek zorunda kaldı.Bunun yanı sıra sıkıntılardan dolayı canına bile kıymak isteyen arkadaşlarımız oldu. Şu ana kadar bu ve benzeri sıkıntıların giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılmadı. Bizler Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Sayın Mustafa Niyazi Yanmaz’ın bu konuları çok iyi bildiğini ve bu konulara çözümler ürettiğini biliyoruz.Sayın Yanmaz’ı bizlerin sesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görke istiyoruz” şeklinde konuştular.Piyasaların çok kötü zamanlar yaşadığına dikkat çeken Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Şanlıurfalı esnafların yanında olduğunu belirterek; “Bende esnaflıktan gelme birisiyim. Esnaf kardeşlerimizin çekmiş olduğu sıkıntıyı çok iyi biliyorum. Esnafımız Adeta Kan Ağlıyor.Biz saadet Partisi olarak bu ve benzeri konularda hazırlamış olduğumuz projeler ile gerek esnafımızın gerek iş dünyasının gerekse ülkemizin istihdam ve kalkınma konusunda şaha kaldıracak projelerimiz ile ülke yönetimine aday olduk.Saadet Partisi ile ülkemizde sorunlar sona erecek, halkımız ve esnafımız rahat nefes alacak ve iş hacimleri artacak. Vatandaşlar hak ettikleri hizmetlere daha rahat bir şekilde kavuşacak. Biz bu konuları esnaflarımıza anlatmak için ziyaretler gerçekleştiriyoruz.Allah’ın izni ile ülkemizi ve peygamberler şehri olan dünyanın medeniyet ve kültür kenti Şanlıurfa’mızın refah düzeyini artıracak ve Saadete Ermesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.